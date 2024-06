Albania - España. La hora de los secundarios

España empieza a encontrar similitudes con la selección que ganó la Eurocopa en 2008. Como entonces, la Roja ha ganado los dos primeros partidos y ya está clasificada como primera de grupo para los octavos de final. La cábala dice que la selección está en el buen camino, aunque Luis de la Fuente insista en que cada camino es diferente. La cábala, también, dice que España llegaba a la final de la Eurocopa cada 20 años, en los años acabados en 4. La ganó en 1964 y 20 años después llegó a la final. En 2004 se rompió la racha, pero un título en 2024 permitiría que el universo recuperara el orden. «Nos queda mucho para llegar a aquellas selecciones, pero tenemos mucha confianza en este grupo. Tenemos margen de mejora, pero tenemos un presente muy importante», dice el seleccionador español.

Para completar la cábala, Jesús Navas es el hilo que conecta esta Eurocopa con el último título de España en 2012. Mientras él intenta ganar su cuarto título con la selección a los 38 años, la mayoría de sus compañeros de entonces están retirados y Cazorla luchaba por ascender con el Oviedo.

«Fueron años increíbles. Fue increíble lo que conseguimos. El grupo tanto dentro como fuera fue lo que nos dio el éxito, aparte del fútbol. Estamos en la misma idea, disfrutando del fútbol y la ilusión creo que es muy parecida a la de aquellos años», asegura Jesús Navas. «Estamos disfrutando mucho, pero somos muy humildes, tenemos que tener los pies en el suelo. Una Eurocopa es muy difícil, tenemos que ir con la misma idea y partido a partido», advierte el capitán del Sevilla.

Navas debe ser uno de los que tengan la oportunidad de debutar en este torneo después de haber visto los dos primeros desde el banquillo. Con el objetivo conseguido, De la Fuente se puede permitir dar descanso a los titulares y no forzar con los lesionados. Rodri, que ha sido imprescindible para el seleccionador desde que asumió el cargo, se pierde el partido por sanción y Nacho y Ayoze, que están lesionados, no van a disputar el partido.

Nacho ya se perdió el partido contra Italia, lo que permitió que jugara Laporte, que lo normal es que repita ante Albania. Vivian es el único central que no se ha estrenado, pero el seleccionador no quiere hacer cosas raras. «Ese puesto lo tenemos muy bien cubierto con los jugadores específicos y sí hay algún otro jugador que puede jugar ahí. Pero no soy de hacer experimentos. En caso de emergencia, sí, pero si puedo utilizaré los jugadores específicos para cada puesto», explica.

De la Fuente intenta mantener la prudencia. «Vamos a plantear el partido como hemos planteado todos los anteriores, como si fuera el último y con un plan de juego en el que van participar los que consideramos que son los que mejor nos van a ayudar a ganar el partido , porque queremos ganar. Nos jugamos mucho reconocimiento, mucho prestigio y queremos ganar», asegura.

De la Fuente no quiere que en el grupo se instale la idea de que ya está todo hecho. «Tenemos mucho margen de mejora y la sensación de que algo bien se está haciendo cuando vemos que vamos cumpliendo etapas y cumpliendo objetivos en ese plan de crecimiento que teníamos. Queremos ser un equipo siempre competitivo, que esté preparado para ganar al rival y que esté dispuesto a interpretar las distintas situaciones que se dan durante un partido», asegura.

Porque los jugadores son conscientes de que hay pocos equipos que jueguen al fútbol como España. «Las sensaciones son muy buenas. Los dos primeros partidos han sido increíbles, disfrutando con el balón. La idea es muy buena. Nos queda mucho por delante y tenemos que tener los pies en el suelo y seguir trabajando en la misma idea», asegura Navas, que no quiere que los jóvenes pierdan la visión de la realidad.

El andaluz puede convertirse en el jugador más veterano en disputar una fase final con España. Pero no quiere plantearse qué pasará dentro de dos años, porque si gana el Mundial con España podría superar el récord de Zoff como el más mayor en ganar un Mundial. «Yo disfruto del día a día. Estamos en una Eurocopa, que es importante para nosotros y es en lo que nos centramos. Estamos disfrutando mucho, estamos ilusionando a la gente y tenemos que seguir en esta línea», advierte.

De la Fuente insiste en la fuerza del grupo. Es una idea en la que insiste permanentemente. «Les conozco muy bien, son grandísimos profesionales y lo demuestran con la cohesión y su implicación con la selección española. Están volcados en el objetivo común de conseguir algo importante. Sólo se transmite sentimiento de selección», dice.

España ya ha recorrido parte del camino que hicieron los jugadores de Luis Aragonés en 2008. Un camino en el que los suplentes también tienen su importancia. «Hay jugadores tan importantes como los que inician el partido, que son los que entran para seguir manteniendo o incrementar el nivel de juego del equipo. Todos son importantes», dice. Y hoy, más.