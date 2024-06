Laporte y el orgullo de ser español

Aymeric Laporte se siente orgulloso de ser español. Nació en Francia, hace 30 años y su DNI no engaña. Se llama Aymeric Jean Louis Gérard Alphonse y llegó a la selección después de nacionalizarse para jugar la Eurocopa en 2021. Pero siente la camiseta como nadie. «Para mí la selección es muy importante, es lo más importante en mi carrera deportiva, es donde más he disfrutado en los últimos años. Es un orgullo representar a España. Cada vez que visto la camiseta me siento superorgulloso, muy identificado a la vez y espero que siga así y que podamos lograr grandes cosas en este torneo»

Tan importante es la selección para él que antes de marcharse a jugar a Arabia consultó con el seleccionador si era un problema para él. La respuesta fue negativa y desde entonces Luis de la Fuente se ha esforzado por demostrarle su confianza en cada conferencia de prensa. Y siempre ha insistido en que era mejor que jugara toda la temporada en Arabia que un puñado de partidos con el Manchester City.

Laporte sólo ha necesitado dos entrenamientos y 90 minutos en esta Eurocopa para demostrar que la confianza del seleccionador no es exagerada. El central fue uno de los últimos en incorporarse a la concentración –sólo los jugadores del Real Madrid llegaron más tarde– por culpa de los compromisos con su club y para disfrutar de su reciente paternidad. Después, unas molestias musculares lo tuvieron apartado unos días de los entrenamientos con el grupo.

No estaba previsto que fuera titular ante Italia, pero las molestias de Nacho le abrieron la puerta de la alineación. Y lo más probable es que ya no salga. Es uno de los hombres fuertes del vestuario y de los jugadores de confianza de Luis de la Fuente, que siempre lo ha defendido en estos días en que surgían las dudas sobre su estado de forma.

«Tiene unas molestias. Está perfectamente, ha llegado en el momento adecuado, cuando estaba previsto, cuando lo acordamos con él, está entrenando, motivado y para mí hoy es uno de los mejores jugadores en su puesto», aseguraba De la Fuente antes del partido contra Croacia. «Laporte ha hecho un partido excepcional. Ha estado pletórico, dominando todas las fases de juego, demuestra que tenemos jugadores para dar frescura al equipo en cualquier momento y que hemos formado una plantilla de 26 jugadores excepcionales», añadía después de derrotar a Italia.

«Agradezco muchísimo el detalle del otro día de contestar como contestó. No es la primera vez y eso demuestra que el grupo está muy unido, que estamos todos juntos», dice para mostrar su agradecimiento al seleccionador por sus palabras.

Laporte cree que las críticas sobre su estado físico eran exageradas. «Ha habido de todo. Creo que no había tanta información como para opinar tanto sobre mi estado de forma. Puede pasar que hay mucha mala información, que se me den más titulares de la cuenta, pero estoy muy tranquilo», se lamenta. «Antes de llegar me preparé por mi cuenta y estaba muy preparado cuando llegué a la concentración», añade.

Su estado físico no ha sido la única duda que se ha generado alrededor de Laporte. El cantante de Taburete, Willy Bárcenas, publicó un tuit antes del partido contra Italia en el que se quejaba de que los dos centrales de España fueran franceses. «Estas expuesto a los comentarios de mucha gente que da su opinión, lo que sí pedimos es que no sea difamando porque nos cuesta a nosotros pero sobre todo a las familias, a los entornos. Afecta mucho y creo que no es necesario», dice.