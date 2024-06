El motivo por el que Phil Foden dejó la concentración de Inglaterra en la Eurocopa 2024

Inglaterra, una de las principales favoritas, ya está clasificada para los octavos de final de la Eurocopa 2024tras empatar a cero ante Eslovenia, ronda en la que se enfrentará a Eslovaquia, el próximo domingo 30 de junio a partir de las 18:00 horas.

Para esta cita, la única duda del combinado inglés será la del mediocampista ofensivo del Manchester City, Phil Foden, ya que ha abandonado la concentración de la Selección británica debido a "un asunto familiar urgente", según un portavoz de la Football Association.

Desde aquel anuncio, la especulación en los medios ingleses no tardó en comenzar, pero muchos apuntan a que el futbolista de 24 años natural de Stockport abandonó la concentración del combinado entrenado por Gareth Southgate debido al nacimiento de su tercer hijo.

En este sentido, también existe debate en torno a su presencia en el encuentro de octavos ante Eslovaquia, ya que el medio inglés The Guardian asegura que no está garantizada su participación en ese encuentro, mientras que otros aseveran que sí lo hará. En caso de no llegar, el extremo Anthony Gordon apunta al once titular.

Su Eurocopa

Por ahora, Foden ha participado en los tres partidos de Inglaterra en esta Europa de Alemania 2024 como titular, aunque no ha marcado ningún gol y ninguna asistencia. Por estas bajas prestaciones, aunque no es el único en su selección en esta situación, ha recibido críticas por parte de la afición inglesa.

Por ahora, los "Three Lions" han sumado una victoria y dos empates en la competición,lo que les ha servido para pasar como primeros del grupo C a octavos de final, que disputarán esa ronda contra Eslovaquia en el Veltins-Arena de Gelsenkirchen.