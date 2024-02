Multa de 6.000 euros para el menor que metió el dedo en el culo a Ocampos en el Rayo-Sevilla

El Rayo-Sevilla dejó una imagen cuanto menos bochornosa con un aficionado que introdujo un dedo en el culo de Ocampos cuando el jugador hispalense iba a sacar de banda. Un suceso inédito que terminó con las quejas del jugador durante el partido. “Ojalá no pase en otros ámbitos porque si pasa en el fútbol femenino, sabemos lo que puede llegar a pasar. Me contuve porque tengo dos hijas y ojalá que el día de mañana no les pase y espero que tomen las medidas que tengan que tomar y que un tonto como éste no manche a la afición, que la verdad es que se portó muy bien", dijo el jugador al cabar el encuentro.

El incidente generó una gran polémica hasta el punto de llegar a ser comparado en redes con el inadecuado beso de Luis Rubiales a Jenni Hermoso en la final de Mundial de Fútbol Femenino. la indignación que el gesto provocó en le mundo del fútbol ya llevó a la Rayo Vallecano a firmar que actuarían con firmeza. El presidente del club Raúl Martín Presa, confirmó en "El Chiringuito", las medidas que tomaría la entidad vallecana. "Identificaremos al aficionado, se le quitará su abono, tendrá prohibido volver y se le pondrá una sanción económica. El Rayo no tiene ninguna culpa de que una persona haga esto. El club no debe ser sancionado por el gesto que hace uno. Desde el club condenamos estos hechos", zanjó.

Ahora, ha sido la Comisión Estatal contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el deporte la que ha entrado de lleno en este asunto y ha hecho pública su propuesta de sanción.

Multa de 6.000 euros

En su dictámen proponen "una multa de 6.000 euros y la prohibición de acceso a los recintos deportivos por un período de 12 meses al aficionado identificado menor de edad seguidor del equipo local que, en el partido Rayo Vallecano de Madrid SAD – Sevilla FC SAD, y que estaba sentado en primera fila le tocó el glúteo con un dedo a un jugador cuando iba a sacar de la banda".

"Este grave hecho contra la integridad del futbolista del equipo visitante provocó la interrupción del encuentro durante varios minutos. Tras lo ocurrido, el espectador y sus acompañantes mostraron una actitud jocosa y desafiante ante las protestas del jugador. Como consecuencia de estos hechos, tanto el Rayo Vallecano como el Sevilla FC publicaron sendos comunicados oficiales condenando la agresión. Además, LaLiga anunció la interposición de una denuncia contra el autor de esta agresión ante la Fiscalía de Menores", sentencian..