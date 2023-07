España golea a Zambia y ya está en octavos del Mundial Femenino

España ya está clasificada para los octavos de final y sólo necesita un empate ante Japón en la última jornada para confirmarse como primera de grupo. Ahora están empatadas a puntos, pero la selección de Jorge Vilda está delante por diferencia de goles. A los nueve minutos, España había despejado ya algunas de las dudas que le había dejado el partido del debut contra Rica. Faltaba contundencia y disparos desde lejos y con un latigazo desde el borde del área liquidó Teresa Abelleira lo que parecían los principales problemas de la selección.

«Me alegro mucho por estar en octavos, por momentos del partido, de saber que España es una selección de 23 futbolistas. Creo que se ha demostrado eso con el partido de hoy», explicaba Vilda. El seleccionador quitó a una delantera de referencia, como había sido Esther en el primer partido, para que fuera Jenni Hermoso la que se moviera como «9». Y por detrás dio minutos a Alexia. Las dos decisiones demostraron su eficiencia cuando Alexia puso la pelota en la cabeza de Jenni para que marcara el segundo de España. En menos de un cuarto de hora el partido estaba liquidado, pero hacía falta algo más, la continuidad que había faltado contra Costa Rica para conseguir una goleada mayor. Parecía que el partido iba a seguir el mismo camino, que España se dejaba ir sin encontrar a Aitana en el juego, aunque la centrocampista del Barcelona sí aparecía en el área para rematar, aunque le faltara la puntería necesaria para el gol. «Después del segundo gol hemos bajado el pistón y eso es algo que tenemos que corregir», admitía después del encuentro el seleccionador.

España revivió en la segunda parte con los cambios, especialmente con la entrada de Eva Navarro y de Alba Redondo, que justificó el título de máxima goleadora de la Liga española con dos tantos.

Ellas dos le dieron salida al contraataque a España cuando Zambia, liderada por su capitana, Barbra Banda, buscaba la portería de Misa, que no tuvo que aparecer demasiado. Alba necesitó la revisión del VAR para que diera validez a uno de sus goles, en el que la juez de línea había levantado la bandera por fuera de juego.

Lo mismo sucedió con el segundo de Jenni Hermoso. La bandera señalaba posición adelantada de Olga Carmona en el centro anterior, pero la revisión comprobó que era correcta y que valían el remate de Irene Guerrero al poste y el rechace cazado por Jenni para mandar la pelota a la red. Era la manera que tenía la jugadora del Pachuca de celebrar su centenario con la selección, con dos goles. Una buena forma también de olvidarse del penalti fallado contra Costa Rica en la primera jornada.

«Me encuentro muy bien mentalmente, anímicamente, físicamente. Estoy en un momento muy bueno, sigo teniendo la suerte de defender esta camiseta, defender mi país y seguir demostrando que Jenni quiere seguir disfrutando en el fútbol», decía Hermoso después del partido.

La selección demostró también la fortaleza defensiva de la que había presumido en los días anteriores. Irene Paredes se ha mostrado fundamental para la seguridad de España en el fondo, aunque no está sola. «Tenía posiblemente a la delantera más peligrosa en cuanto a velocidad y en cuanto a fuerza que pueda haber en el mundo [Barbra Bamda] y hemos visto lo que puede dar en cuanto a coraje, posición y competición porque es extremadamente competitiva. Lo han solventado muy bien, tanto ella como Ivana», reconocía el seleccionador.

Con los cinco goles a Zambia, España iguala la goleada de Japón en la primera jornada y mantiene la portería a cero en los dos partidos disputados.

Susto de Athenea

Athenea del Castillo se sentó sobre el césped y no podía contener las lágrimas mientras era atendida por las asistencias y se señalaba el tobillo. Estaba el partido ya en el tiempo añadido, no había más cambios y las señales no eran buenas. Aunque después del partido la situación se veía de otra manera. «Todavía no sabemos si ha sido algo en el tobillo pero tendremos que esperar hasta mañana para saber el alcance de la lesión», explicó Jorge Vilda en la conferencia de prensa posterior al partido. «A priori no parece demasiado», añadía de manera tranquilizadora. Athenea se retiró del campo cojeando y de la mano de las asistencias.