España quiere hacer historia de la grande: vence a Países Bajos (2-1) y se mete en las semifinales del Mundial

España hizo historia al meterse por primera vez en los cuartos de final del Mundial, pero el seleccionador, Jorge Vilda, y las jugadoras avisaron: queremos más. Y el gol de Salma Paralluelo a Países Bajos (2-1) así lo confirmó. Bueno, mejor dicho, el golazo, porque la atacante del Barcelona demostró en esa jugada todo lo que es capaz de hacer: primero, la velocidad para colarse a la espalda de la defensa; después, la calidad en el regate, porque desafió a la central Nouwen, se paró, amagó que iba a salir por un lado y se fue por el otro; y, por último, el tiro cruzado ajustado al palo para que estallara la alegría.

El tanto fue en la prórroga, un poco agónico, pero en el fondo no hizo más que premiar al equipo que durante la mayor parte del tiempo había sido mejor. El partidazo de la Roja se refleja en un dato: Países Bajos, la subcampeona del mundo, no remató a portería hasta el minuto 86. Ni a portería ni fuera, en realidad. No logró acercarse con peligro a la meta de Cata Coll hasta el final. Fue ese primero un tiro flojo de Beerensteyn. En esos momentos la selección ya mandaba en el marcador gracias al gol de Mariona Caldentey de penalti. Hubo suspense porque la pelota tocó en el poste antes de entrar, igual que en la diana de Parallulelo, pero más tensión todavía hubo un instante antes, pues la pena máxima la pitó la árbitra Stéphanie Frappart después de consultarlo en el VAR. Efectivamente, el balón había tocado en la mano de Van der Gragt y la tenía muy separada del cuerpo y estaba en el área. Era un centro de Paralluelo, que había entrado en la segunda parte para montar la revolución. No había dudas de la acción y el tanto de España fue un alivio porque por momentos parecía que tenía prohibida la portería que defendía Van Domselaar.

Arrancó el duelo dominante Países Bajos, pero fueron unos pocos minutos. La selección española se hizo con el control pese a que a su brújula, Aitana Bonmatí, le salió una sombra en la figura de Groenen, que la perseguía por todo el campo. Fue una demostración espectacular de las españolas, que se pasaron de maravilla la pelota y que presionaron ordenadas y juntas para recuperarla después de perderla y volver a la carga. El equipo «naranja» no podía dar ni tres pases. Sufría un calvario tanto por dentro, con la presencia de Mariona Caldentey, espectacular entre líneas, como con las llegadas por la banda de Ona Batlle.

El primer aviso lo dio Esther González después de recibir el pase de Jenni Hermoso, pero en lugar de tirar buscó ponérsela a Alba Redondo y se equivocó. La delantera, una peleona nata, jugó un encuentro de mucho mérito y no dejó de intentarlo hasta que logró el gol... Negado por fuera de juego por el VAR, protagonista también al anular un penalti de Irene Paredes a Beerensteyn que en un principio se había pitado. Antes, Alba Redondo había tenido una doble oportunidad clarísima al rematar de cabeza un «caramelo» que le sirvió Mariona: en ese intento se encontró con los guantes de Van Domselaar, que mandó la pelota al palo, pero el rechace le cayó y desde el suelo probó de nuevo para encontrarse otra vez con la madera. Parecía imposible que ese balón no hubiera entrado. La ofensiva de España continuó durante todo el primer tiempo y en el comienzo del segundo, con el tiro de Esther González que se marchó por centímetros.

Países Bajos se fue recomponiendo, aunque sin crear peligro. Sólo cuando se vio con todo perdido se lanzó a por todas y Van der Gragt, que antes hizo el penalti, se resarció marcando el empate en el minuto 91. En la prórroga ya sí se igualaron las fuerzas. Beerensteyn se convirtió en una pesadilla con su rapidez, pero falló ante el gol justo antes de que Salma Paralluelo reventara la red. Japón o Suecia esperan en semifinales.

Ficha técnica

2. España: Cata Coll; Oihane Hernández (m.91, Olga Carmona), Irene Paredes, Laia Codina (m.77, Ivana Andrés), Ona Batlle; Teresa Abelleira, Aitana Bonmatí (m.88, Irene Guerrero), Jennifer Hermoso; Alba Redondo (m.71, Salma Paralluelo), Mariona Caldentey (m.100, Alexia Putellas), Esther González (m.100, Eva Navarro). Entrenador: Jorge Vilda.

1. Países Bajos: Daphne Van Domselaar; Stefanie Van Der Gragt, Sherida Spitse (m.85, Katjia Snoeijs), Dominique Janssen; Jill Roord, Damaris Egurrola (m.96, Caitlin Dijkstra), Jackie Groenen, Victoria Pelova, Esmee Brugts (m. 89, Aniek Nouwen); Lineth Beerensteyn, Lieke Martens. Entrenador: Andries Jonker.

Goles: 1-0 (m.81): Mariona Caldentey, de penalti. 1-1 (m.90+1): Van der Gragt. 2-1 (m.111): Salma Paralluelo.

Árbitra: Stéphanie Frappart, de Francia. Amonestó con tarjeta amarilla a las españolas Oihane Hernández, Irene Paredes y a la neerladesa Damaris Egurrola.

Incidencias: Partido por los cuartos de final del Mundial femenino de Australia y Nueva Zelanda, disputado en el Estadio Regional de Wellington ante 32.021 espectadores.