Los tremendos lapsus de Podemos con la final del Mundial España-Inglaterra

España está volcada con la final del Campeonato del Mundo de fútbol femenino que medirá a la selección de Jorge Vilda con Inglaterra. O esa es la sensación general salvo para Lucía Muñoz Dalda, "politóloga, regidora del Ayuntamiento de Palma y secretaria de Feminismo y LGTBI+ de @PodemosBaleares", tal y como se define en su perfil de X, la red social antes conocida como Twitter.

"Y sin embargo -refiriéndose al apoyo a la selección- no lo estamos viendo en este caso (ahora). Yo creo que el deporte femenino se merece más y este podría haber sido uno de los gestos que se podrían haber tenido por parte de las instituciones", asegura. ¿La realidad?

Madrid, Alcobendas, Móstoles y Leganés son algunos de los doce municipios de la Comunidad de Madrid que colocarán pantallas gigantes para ver a España jugar la final del Mundial femenino de fútbol. La capital proyectará el partido en cuatro pantallas gigantes en el Wizink Center. Las 7.000 invitaciones se agotaron el viernes. En Alcobendas, la final podrá verse en el Salón de Actos de la Ciudad Deportiva de Alcobendas. El Teatro Municipal de Coslada será otro de los lugares ambientados para reunirse a disfrutar de esta cita deportiva. En Arganda del Rey, la afición podrá ver el partido al aire libre en una pantalla gigante con DJ incluido. En el caso de El Molar, el lugar escogido para la ocasión es el Salón de Plenos como sucede con Ciempozuelos. Los vecinos de Leganés podrán ver la final del Mundial femenino en una pantalla gigante en Plaza de España, donde también habrá un DJ y estará presente la mascota del Lega SuperPepino. Los mostoleños también disfrutarán del partido en la zona de las fuentes de la Finca Liana, donde el Ayuntamiento instalará una pantalla gigante. Soto del Real, Manzanares El Real y Tres Cantos también se han sumado al apoyo a la Roja. Y más allá de la Comunidad de Madrid, el listado de municipios que apoyarán a la selección es interminable. La Coruña, Gijón, Logroño, Burgos, Segovia, Pontevedra, Barcelona... Lucía Muñoz Dalda no estaba muy bien informada.

Y va más allá. "Sorprende que, yo recuerdo, en 2011 se ponían pantallas en las calles por parte de los ayuntamientos, de las comunidades autónomas, de las instituciones para seguir el mundial de fútbol masculino", apunta.

La memoria también la traiciona. La final del Mundial de Sudáfrica entre España y Holanda se celebró el 11 de julio de 2010. Iniesta marcó en la prórroga y el resto es historia, aunque para Lucía Muñoz Dalda la estrella que ganó la selección llegara un año después.

Las disculpas del Príncipe Guillermo

El príncipe Guillermo deseó suerte a Inglaterra en la final de la Copa del Mundo contra España y pidió perdón por no desplazarse al partido. "Leonas, quiero mandaros mucha suerte para mañana. Sentimos mucho no poder estar allí en persona, pero estamos muy orgullosos de todo lo que habéis conseguido y de las millones de personas a las que habéis inspirado aquí y en todo el mundo, así que salid ahí y disfrutar", dijo Guillermo en un vídeo en el que apareció junto a una de sus hijas, la princesa Carlota. Guillermo, debido a motivos de agenda, no estará en Sídney, donde Inglaterra puede proclamarse campeona del mundo por primera vez en la historia si derrotan a la España de Jorge Vilda. En principio, ningún representante de la familia real estará presente en la final, y tampoco el primer ministro del Reino Unido, Rishi Sunak. Guillermo sí estuvo en Wembley el verano pasado cuando Inglaterra se proclamó campeona de Europa ante Alemania y a lo largo de este torneo ha mandado diversos mensajes de apoyo a las inglesas.