Acusan a Luis Enrique de hacer una peineta a un aficionado español

Fútbol

La derrota contra Suecia (2-1) complica la clasificación de España para el Mundial de Catar 2022 y no sentó nada bien al seleccionador español, Luis Enrique Martínez, según publicó la prensa sueca, quien acusó al técnico de hacer una peineta a un aficionado español después del partido.

La periodista Frida Nordstrand, de la cadena TV4, aseguró que después de entrevistar a Luis Enrique al término del encuentro, el seleccionador español dedicó ese feo gesto a un aficionado que desde la grada le gritó: “Vete a España”.

“Estaba muy irritado y enfadado. Un aficionado español se puso de pie y le gritó “vete a casa Luis Enrique”, tras lo cual este señaló con el dedo corazón a la grada. Muchos de los que vieron la acción eran niños y jóvenes”, aseguró Nordstrand en unas declaraciones que recogió el diario deportivo Sportbladet, que se distribuye junto a Aftonbladet,

Lasse Granqvist, un conocido presentador sueco que estaba en el estudio de TV4, aseguró que no se puede descartar que Luis Enrique sea sancionado por ese gesto: “Señalar con el dedo no está acorde con el juego limpio. Veremos qué repercusiones tiene, fue un gesto dirigido a alguien del público en respuesta a algo que se gritó y se dijo, pero mientras un entrenador siga dentro del área técnica, cuenta para que la UEFA lo examine”.

El seleccionador de Suecia, Janne Andersson, no quiso opinar sobre el tema y aseguró que no presenció esa supuesta peineta de Luis Enrique: “No lo vi, pero él puede hacer lo que quiera, yo no me meto en eso. Él hace lo suyo, nosotros lo nuestro”.