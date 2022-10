A tres semanas del Mundial de Qatar, un nuevo dato podría dar mucho de que hablar sobre un Mundial ya muy cuestionado por la violaciones de los derechos humanos y los muertos durante sus faraónicas obras. El diario inglés The Guardian denunció en febrero que alrededor 6.500 trabajadores provenientes de India, Pakistán, Nepal, Bangladesh y Sri Lanka habrían muerto en Qatar desde que el país consiguió la organización del Mundial, hace más de diez años. Más muertos que los atentados del 11-S (2.996 fallecidos). La Fundación para la Democracia Internacional también ratificaba en un demoledor informe su denuncia sobre esclavitud en la construcción de los estadios para el Mundial de Qatar. En la última actualización de su informe “Detrás de la pasión”, subrayaban que la cifra de trabajadores muertos superaba los 6.500, una media de 12 vidas por semana desde el 2010 y exigían la intervención del presidente de la FIFA, Gianni Infantino.

Los trabajadores, según este informe, estaban obligados a trabajar entre 16 y 18 horas diarias, 7 días a la semana, realizando tareas al aire libre y soportando temperaturas que alcanzan los 50 grados.

Tras estas demoledoras informaciones, llegaban los vetos a la forma de vestir, al consumo del alcohol, a los selfies o a las relaciones extramatrimoniales y ahora un nuevo escándalo saca a luz los sobornos de Catar para limpiar su imagen.

Millonarios y polémicos pagos

Catar ha gastado más en regalos y viajes para los parlamentarios británicos que cualquier otro país. Fue The Observer quien llevó a cabo un análisis de los esfuerzos de cabildeo de Qatar antes de la Copa del Mundo, que comienza el 20 de noviembre. Según la documentación a la que han tenido acceso, El gobierno de Qatar ha entregado obsequios a miembros del parlamento británico por más de 300.000 euros en los últimos doce meses. Estas sumas también incluyen estancias en hoteles de lujo, vuelos en clase business y entradas para carreras de camellos.

Una cantidad muy superior a la gastada con cualquier otro país y a la que fue declarada en los últimos cinco años antes de octubre de 2021 (117.000 euros).

Las autoridades han intensificado sus esfuerzos para tratar de cautivar a los parlamentarios británicos. Los registros muestran que 34 diputados declararon 40 donaciones de Qatar en los últimos doce meses. Entre ellos, 22 diputados eran conservadores, siete laboristas, tres del Partido Nacional Escocés y dos independentistas. La cantidad gastada por Qatar es seis veces superior a la ofrecida por Emiratos Árabes Unidos, el segundo mayor donante (37.661 libras, o 44.000 euros). Transparency International dijo que era “extremadamente preocupante” que los parlamentarios aceptaran “miles de libras en hospitalidad de gobiernos extranjeros con antecedentes cuestionables en materia de derechos humanos” y que esto podría ser un caso claro de “tráfico de influencias”.

The Guardian agrega que varios parlamentarios hablaron positivamente sobre Catar durante los debates parlamentarios. Alun Cairns, miembro del Partido Conservador, es en particular el presidente de un pequeño grupo parlamentario no oficial, cuyo objetivo es fomentar - bajo pago por lo que evidencia este informe- las relaciones entre Catar y el Reino Unido.