Prohibidos los “selfies”, las minifaldas y los besos: el manual para Catar enviado a las “wags” inglesas

El Mundial de fútbol de Catar será un torneo atípico. Por las fechas en las que se celebrará y por las restricciones. Por primera vez, el campeonato se disputará en el invierno europeo (del 21 de noviembre al 18 de diciembre) y también es la primera ocasión en la que las autoridades del país organizador avisan de las graves consecuencias que puede tener mantener relaciones sexuales extramatrimoniales en Catar durante el torneo. El sexo fuera del matrimonio está prohibido en este emirato absolutista y los que se lancen a esa aventura, aunque solo sea de una noche, deben asumir que se arriesgan a una pena de siete años de cárcel, según informó el diario británico Daily Star.

Para evitar complicaciones, a las WAGs de Inglaterra ya se les ha proporcionado una lista oficial de lo que pueden hacer o no durante la Copa del Mundo de Catar. Faltando poco más de un mes para el torneo, las parejas de los jugadores recibieron un libro de reglas sobre lo que está permitido y lo que podría generarles una multa de hasta 6.000 euros y un año de cárcel. Un código de conducta en el que además se le advierte que “no están por encima de la ley” en el estricto Estado del Golfo.

Ni sexo ni palabrotas

Dicho manual, según The Sun, fue entregado en una presentación secreta y se les advierte de que se “vistan con modestia” en público y en los estadios y que las muestras públicas de afecto “no serán toleradas”. No deben beber alcohol ni maldecir en público, poner música alta, cantar, gritar o actuar “inadecuadamente” durante el llamado a la oración. Las palabrotas y los gestos groseros no están permitidos. Las mujeres deben cubrirse los hombros y evitar usar faldas cortas, según el consejo del Ministerio de Relaciones Exteriores. El sexo fuera del matrimonio también está prohibido.

Beber alcohol solo estará permitido en unos 35 restaurantes y hoteles internacionales. También los extranjeros podrán adquirir las bebidas alcohólicas en tiendas oficiales del gobierno aunque su consumo en público seguirá siendo ilegal.

Multas y hasta cárcel

Tirar basura, ilegal en Catar y punible con una multa de hasta 7.000 euros y un año de cárcel, también está prohibido. Asimismo, los selfies fuera de los edificios gubernamentales podrían provocar la intervención policial y acabar en arresto.

En la reunión, previa al empate 3-3 de Inglaterra con Alemania el mes pasado , los jefes de la FA fueron muy claros: “Es importante entender que usted y su esposo/pareja no están por encima de la ley aquí”.

Inglaterra, dirigida por Harry Kane , jugará su primer partido en el Estadio Internacional Khalifa en la capital Doha contra Irán el 21 de noviembre.

“Es importante que los Wags entiendan que Qatar no es Inglaterra y que tratarán a todos con igualdad, independientemente de quiénes sean”, concluye el manual.