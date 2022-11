Hasta el 11 de noviembre no se conocerá la lista definitiva de Luis Enrique Martínez para el Mundial de Qatar. El seleccionador español, de momento, ha tenido que presentar una prelista de 55 jugadores de los cuales saldrá la convocatoria de los elegidos para representar a España en Doha. Y entre ellos destaca la presencia de Gerard Piqué. El central del FC Barcelona es una de las grandes sorpresas en la prelista de 55 convocados para el Mundial de Qatar 2022 con la selección español. Alejado del combinado desde el Mundial de Rusia 2018, el defensor aparece junto a Sergio Ramos.

Luis Enrique deberá elegir ente 25 y 26 futbolistas pero antes ha tenido que presentar una relación de 55 jugadores a la FIFA, La presencia del capitán blaugrana ha llamado mucho la atención y no solo por su deficiente rendimiento deportivo sino porque muchos parecen haber olvidado que Gerard Piqué, al contrario que Ramos, renunció a jugar con España.

Una decisión firme

En noviembre de 2018 en la previa de la Supercopa de España ante el Sevilla, Piqué anunciaba su renuncia a seguir con la selección. “La decisión estaba tomada desde hacía tiempo y meditada. Etapa bonita en la que tuve la oportunidad de ganar Eurocopa y Mundial. Ahora me quiero centrar en el Barça, me quedan años aquí y a disfrutar muchísimo”.

El central debutó con la roja el 11 de febrero de 2009 ante Inglaterra, con victoria española por 2-0, y en total ha disputado 103 partidos y ha anotado cinco goles. Pudo entrar en el selecto grupo(sólo hay trece jugadores) que han disputado más de 100 choques con el combinado nacional y supera a leyendas como Raúl González o Carles Puyol.

Polémica independentista

Sus nueve años como jugador nacional le han valido para vivir todo tipo de alegrías, pero también para lidiar con momentos más desagradables. Se le ha acusado en numerosas ocasiones de ser ambiguo acerca de la independencia de Cataluña y las imágenes públicas en la Diada y su opinión a favor del derecho a decidir, provocaron que parte de la hinchada española le silbara allá por dónde Piqué lucía la elástica nacional. El capitán del Barça decía así adiós a España tras sonadas polémicas suscitadas en torno a su figura como cortarse las mangas de la camiseta con la bandera o una peineta durante el himno.

PIQUÉ se recorta la bandera de ESPAÑA, otro día hace una peineta al himno, y luego se quejan si se le pita. pic.twitter.com/GaTGzpNl5t — 110% Madridista (@110Madridista) October 9, 2016

En 2019 volvía a reiterar que no se arrepentía de sus decisión y se apuntaba a jugar con la selección catalana una decisión que también levantó ampollas. “La gente que no lo quiera entender no lo va a entender pero en su momento ya lo expliqué. Renuncié a la selección española porque era el momento. La decisión está tomada y no me arrepiento. La selección catalana solo me requiere acudir un día y estar entre amigos. No tiene nada que ver una cosa con la otra”, subrayó.

¿Qué sentido tiene entonces estar en la prelista de Luis Enrique? El propio seleccionador dejó la puerta abierta al central del Barça hace unos meses, cuando realizó unas declaraciones que invitaban al central a intentarlo. “Es un jugador español y que cumple cualquier requisito. Si es español, él quiere y tiene ganas, podría ser”, dejó caer el asturiano.

Es bastante improbable que Gerard Piqué esté en la lista definitiva del seleccionador pero el debate ya no hay quien lo pare.