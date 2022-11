Mundial de Qatar 2022: Horario y donde ver el Jordania-España

La Roja retoma la competición con la vista en el Mundial, con una lista de Luis Enrique sin apenas sorpresas. Jordania es la última prueba para España antes de que comience la cita futbolistica más importante del planeta. A destacar el regreso al combinado nacional la presencia segura de Ansu Fati (FC Barcelona) en el once títular.

Ansu fue el último en ganarse el sitio en la convocatoria, pero siempre ha estado en la cabeza del seleccionador. Y el de Jordania es un partido ideal para que Luis Enrique valore su estado. Un rival que no suena demasiado, pero al que el seleccionador elogia: «He visto el partido que jugaron en Kosovo y me ha sorprendido, no va a ser fácil para nada. La ilusión de los jugadores jordanos será un acicate para ellos y nos vamos a tomar el partido muy en serio». «Si analizamos los resultados del último año y medio de Jordania son muy positivos. Transmitiré a mis jugadores la dificultad que tiene este tipo de partidos», afirma.

Jordania a priori debería de ser un rival accesible para España, por lo que se espera un encuentro tranquilo para los hombres de Luis Enrique.

🚨¡¡ÚLTIMO TEST ANTES DEL MUNDIAL!!🚨



⚽ Jordania - ESPAÑA

🕘 17:00 (hora peninsular española)

🏟 Estadio Internacional de Amán

📍 Jordania

📺 @La1_tve

#⃣ #VamosEspaña | #Catar2022 pic.twitter.com/jLqOTDm4p8 — Selección Española de Fútbol (@SEFutbol) November 17, 2022

A qué hora juega España y dónde ver hoy el partido

La última prueba antes del Mundial será el amistoso que España juega contra Jordania en el Amman International Stadium, en Amán, un encuentro que se disputa a partir de las 17:00 hora española de este jueves, 17 de noviembre. El partido se podrá ver en directo por televisión en TVE y también podrá seguirlo online en larazon.es con toda la información del encuentro.