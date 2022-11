Mundial de Qatar 2022. España, sin Ibai, pero con Luis Enrique

Ibai Llanos, el famoso «streamer» y muchas más cosas, tuvo la oportunidad de viajar a Qatar con la selección española para grabar contenido durante el viaje y durante la concentración de la Roja. Pero no quiso ir.

«Me surgió la oportunidad de ir en el avión de la selección española de fútbol a Qatar y bueno, iba a grabar contenido, no iba a hacer directos, sino que iba a grabar contenidos, pero no me sale de los cojones y no lo voy a hacer. Vamos, tomé la decisión ya hace semanas, no es que la haya tomado hoy, pero no lo voy a hacer», dijo Ibai en uno de sus directos en Twitch.

Ibai se niega a ir por el poco respeto que se tiene en Qatar por los derechos humanos, como se ha demostrado, por ejemplo, en la construcción de los estadios. Ibai se niega a ir, pero no es el único. Dua Lipa y Rod Stewart son algunos de los artistas que se han negado a participar en la ceremonia de inauguración del Mundial a pesar de la importante oferta económica. Finalmente serán Maluma y la cantante libanesa Myriam Fares los que actúen en la ceremonia de apertura de Qatar 2022.

Allí no estará el popular «streamer» español junto a la selección en el Mundial, pero Twitch no estará huérfano de contenidos de la Roja durante el campeonato. Y el sustituto de Ibai será el mismísimo seleccionador, Luis Enrique.

«¡Hola a todos! ‘’Streamers’' del mundo, apartaos que voy cuesta abajo y sin frenos. Grabo este vídeo para anunciaros que me he hecho ‘’streamer’'. Bueno, no me he hecho ‘’streamer’' porque esto es un vídeo y todavía no he debutado», dijo el seleccionador en un mensaje difundido a través de sus redes sociales.

La idea del seleccionador es comenzar sus directos desde el primer momento en que la selección española pise suelo qatarí. «Llegamos a Doha el día 18 de madrugada, con lo cual creo que podré empezar a ‘’streamear’' ese mismo día», asegura.

La comunicación con los aficionados no será diaria, pero sí será frecuente en su canal de Twitch, https://m.twitch.tv.luisenrique21worldcup22. El seleccionador mantiene en esa dirección el número 21, que es el mismo que lució en sus tres Mundiales con la selección española y que heredó de su íntimo amigo Míchel. El 21 también está presente en su cuenta de Twitter.

«Es una idea que parte de una manera un poco descabellada, pero entiendo que puede ser muy interesante y es simplemente la idea de establecer una relación directa con los aficionados a los que pueda interesar la selección desde un punto de vista particular, el mío y el de mi staff, y establecer una comunicación más directa, sin filtros, más espontánea, más natural y creo que lo suficientemente interesante para todos», afirma el seleccionador.

Luis Enrique no ha concedido entrevistas desde que es seleccionador y tampoco va a cambiar su costumbre en el Mundial, por eso la relación «más directa y sin filtros» a la que se refiere en su mensaje. Aunque la comunicación, según él mismo, «solo puede mejorar». «La luz no es la adecuada, el micro es de tercera división, la caripela [la cara] es la que hay y solo puede mejorar», advierte.

«Con muchas ganas de vivir lo que es el ambiente de un Mundial, la presión de un Mundial y tener esa comunicación con vosotros», dice antes de disputar su primera Copa del Mundo como seleccionador.

Luis Enrique, «followers» y «haters»

«Lo que no voy a hacer aquí es un spoiler. Estáis como sufriendo, como que voy a atacaros. No tengo nada contra la prensa. Mi obligación es trataros con educación, con respeto», dijo Luis Enrique en la conferencia de prensa previa al partido contra Jordania.

«Sé lo que hacer, que llevo muchos años. Lo que no voy a hacer es un spoiler. Ahora tengo ‘’followers’', suscriptores, tengo de todo. ¿Qué voy a hacer? No lo sé. Para mí es un experimento que voy a disfrutar al máximo. Abro el móvil y me salen corazones por todos lados, ‘’peace and love’' , maravilla. No soy streamer. Quizá tendría que haber empezado antes», cuenta. «No quiero polemizar, lo que diga lo diré. Lo que he recibido por parte de la gente hasta ahora es una maravilla. Habrá haters, pero estoy cansado de ver haters, no pasa nada».