Ibai Llanos: “Puto Luis Enrique, me ha jodido la vida”

Luis Enrique se ha estrenado como streamer porque quiere probar una nueva forma de comunicarse con los aficionados, que ya se sabía que el seleccionador nacional nunca ha tenido buen feeling con los periodistas y saltárselos le parece una buena opción. Ser streamer es lo que está de moda, aunque muy pocos, casi ninguno, llega a la audiencia y la importancia que tiene Ibai Llanos. Las nuevas plataformas están en pleno carrusel de cambios y un cambio así no extrañaría.

Es un genio de la comunicación, que ha logrado hacerse un sitio y un nombre a través de Twich. Ibai Llanos ha conseguido tener una relación de amistad, además de comercial con Piqué y ha logrado que a sus directos vayan famosos deportistas a los que les da pereza o no tienen ganas de enfrentarse a otro tipo de preguntas. Ibai Llanos, con su estilo, logra cercanía y también que le cuenten cosas.

Gracias a él, ha logrado que Twich se haga un nombre y estos días se ha ido publicando que el streamer abandonaba esa red social para marcharse a Youtube. Eso ha provocado la reacción de Llanos, que con ironía ha dejado muy claro que ese movimiento no se ha producido: “He dejado Twitch y ni yo mismo lo sabía. Ni tampoco lo he anunciado. Puto Luis Enrique me ha jodido la vida”, asegura con humor, relacionándose con el anuncio de Luis Enrique.

Ibai Llanos ha comentado la sesión de Luis Enrique. “Se ha pasado la puta vida. Habrá algún abuelo de un nieto poniendo emoticones en Twich”, ha dicho Ibai Llanos. “Me parece muy guapo lo que ha hecho Luis Enrique, que tenga estas interacciones con los seguidores y es aplicable a cualquier entrenador. Todo el tema de las burbujas me da mucha pereza, que no puedan hacer nada... No tiene sentido. Avancemos, qué pereza me da eso. ¿Por qué no iban a poder ser streamers?”, ha continuado Ibai. “Hay gente a la que le da rabia. A Piqué ni a ningún futbolista no les dejan salir en Twicht, puedes tener problemas hasta con el contrato”, ha continuado.

🎧 Habla el Luis Enrique streamer: "No voy a hacer spoiler. Ahora tengo followers, suscriptores y de todo. Abro el móvil y me salen corazones por todos lados. ¡VIVAN LOS HATERS!". pic.twitter.com/4SCR2Zy2fo — Fútbol en Movistar Plus+ (@MovistarFutbol) November 16, 2022

Luis Enrique ha hablado de su cansancio: “Hoy mi cara muestra cansancio porque nos hemos acostado tarde y me he levantado pronto, pero sobre todo porque ha sido el peor día por tener que decir a Gayá que tiene que abandonar la concentración debido a una lesión que no es demasiado grave pero que con la inmediatez de los partidos es tomar muchos riesgos”, justificó.

Habló de Gayá: “Es desagradable dar ese tipo de noticias. Es un día complicado y agradezco el comportamiento de José, un gran profesional en el terreno de juego y una gran persona. La vida continúa y tengo que aceptarlo como seleccionador”

Y de Amunike: “Un gran saludo a Amunike, compañero, amigo, al que no le veo hace tiempo, le deseo lo mejor y su recuerdo lo tengo muy presente”. ha dicho.

A Rafa Nadal le han preguntado acerca de si son necesarios los periodistas o no: “Probablemente vengo de otra generación y en ese sentido no he crecido con las redes sociales, con estos nuevos métodos de comunicación, pero al final sin los periodistas pasaríamos desapercibidos. A día de hoy gracias a gente como vosotros y especialmente los que hacéis el esfuerzo de viajar muchas semanas al año tenéis la capacidad de contar las cosas de una manera mucho más directa y diría que real que la otra gente que no está viajando con nosotros”, dijo.

Ha tenido que venir @RafaelNadal para defender el valor del periodismo mejor que los propios periodistas 🙌pic.twitter.com/TIwX05dBtA — Miguel Angel Méndez (@miguelangmendez) November 18, 2022

“Hay una cosa del periodismo es importante desde mi humilde punto de vista que es ver la cara del jugador, ver el entrenamiento, ver el estado anímico, el estado tenístico… Lo que transmitís vosotros lo hacéis desde un punto de vista externo lo que le pasa al jugador”, continuó. “Si al final un jugador lo transmite desde su punto de vista, bueno, los que reciben la información la reciben pero solamente desde un punto de vista. Vosotros os abstraéis de la realidad del jugador a través de vuestros distintos puntos de vista y creo que esto es la gracia del periodismo. Somos lo grande o lo pequeños que somos por lo que logramos en la pista, pero sin la comunicación de todos vosotros sin ninguna duda seríamos mucho menos”, contradiciendo lo que había dicho Luis Enrique.