Horario y dónde ver en tv el Argentina - Arabia Saudita, el estreno de Messi en el Mundial de Qatar 2022

Leo Messi está a punto de arrancar el que será su quinto Mundial. Argentina se estrena en Qatar ante Arabia Saudita. El partido se disputa el martes 22 de noviembre a las 11:00 de la mañana, y podrá verse en televisión a través de Movistar y de la app Gol Mundial. El otro partido del Grupo C es el México - Polonia.

Argentina podrá contar finalmente con su estrella, después de unos días de incertidumbre. Messi participó los 90 minutos, y marcó un gol, en el último amistoso de la Albiceleste contra Emiratos Árabes Unidos, pero a partir de ahí ha habido cierta incertidumbre. El capitán no se entrenaba con el resto del equipo, lo hacía aparte y no se tenía demasiada información sobre lo que sucedía. Las noticias eran inquietantes, pero no preocupantes, y lo confirmó la presencia del futbolista del PSG ya con todos los dos últimos días. Parece que el atacante sufría una sobrecarga y se le tenía que cuidar un poco, porque el juego de la selección argentina depende en gran medida del “10″.

¿Cómo le fue en los otros Mundiales?

Es el quinto y seguramente último Mundial de Messi y en los anteriores su verdugo habitual ha sido Alemania. En 2006, que le pilló muy joven, los germanos eran los anfitriones y pudieron con Argentina en cuartos en los penaltis en un encuentro en el que Leo no participó. En el de Suráfrica 2010, con Maradona en el banquillo, el golpe fue más duro con el 4-0 encajado contra el mismo rival, en la misma ronda y con Maradona en el banquillo. Y lo de 2014 fue más doloroso porque era la final: Alemania se impuso a Argentina con al famoso gol de Gotze en la prórroga (1-0). El cuarto Mundial del ex azulgrana, en Rusia, empezó mal y acabó con la eliminación por parte del después campeón Francia (4-3) en octavos de final.

Arabia Saudita disputará la fase de grupos por sexta vez, tras 1994 (la única ocasión en la que accedieron a octavos de final), 1998, 2002, 2006 y 2018. Su futbolista más importante es Salem Aldawsari, cuarto goleador en la historia de su equipo y que dispone de experiencia internacional como cuando estuvo cedido un año en el Villarreal. “Cuando trabajas en esto tienes el deseo de jugar con los mejores. Con jugadores como Messi y Robert Lewandowski. Lo bonito de este deporte es que todo es posible. Como en otras selecciones que he dirigido, los objetivos que se fijan son bastante altos”, opina Renard, el seleccionador saudí.