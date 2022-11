Mundial de Qatar 2022. Cristiano Ronaldo: “Yo no busco los récords, los récords me buscan a mí”

Cristiano Ronaldo asume ya que afronta su último Mundial, el título más importante para cualquier futbolista, pero al portugués no le hace sentir que tenga algo pendiente por no haberlo ganado. “Si me preguntan si terminara mi carrera hoy, ¿estaría contento? Obviamente, sí. No podría pedir más, sería injusto, pero un pequeño Mundial... sería divertido”, asegura en una conferencia de prensa ofrecida en la concentración de su selección en Qatar.

“Es una competición extremadamente difícil, pero el equipo está preparado”, asegura el capitán de Portugal, que toma como ejemplo la Eurocopa que ganó su selección en 2016. En Francia, contra la anfitriona y con él lesionado y sin apenas poder participar en la final. “El fútbol es dinámico, todo puede pasar como ocurrió en 2016″, advierte.

“Entonces tampoco éramos candidatos y llegamos a la final y ganamos. Candidatos, favoritos, eso para mí es relativo, depende del punto de vista de cada persona. En mi opinión, Portugal tiene grandes posibilidades de llegar muy lejos en esta competición”, asegura.

CR7 no atraviesa su mejor momento en su equipo. Se quiso ir del Manchester United a principios de temporada y ahora su futuro cada vez está más lejos después de la entrevista publicada en Inglaterra en la que criticaba duramente a su entrenador, el neerlandés Erik Ten Hag, y la gestión del club. Pero no siente por eso que su presión sea mayor.

“La presión no es algo que me quite el sueño, no voy a adelgazar, no voy a dejar de dormir por las noches. Hay presión buena, presión menos buena, presión más amplia es cuando algún miembro de la familia está enfermo o un niño. Eso es lo que realmente es la presión”, asegura.

Cristiano ha protagonizado un anuncio con Messi en el que se les ve jugando al ajedrez con cara de concentrados. “Hay muchos jaques mate, no solo en el ajedrez, sino también en la vida. Me gustaría mucho ser el que le dé jaque mate a Messi. Sería mágico. Sucedió en el ajedrez, veremos si sucede en el fútbol”, comenta divertido.

Ellos son los dos mejores jugadores de los últimos años, pero además el portugués es el mejor goleador de la historia y el futbolista que más partidos internacionales ha disputado con una seleccion. “Yo no busco los récords, los récords me buscan a mí”, sentencia.

Ganador de cinco Ligas de Campeones y una Eurocopa, busca ahora, a los 37 años, su primer Mundial.