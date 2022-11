El sincero mensaje de Siro López a Paco González tras sus críticas contra Luis Enrique

Paco González, antes del partido entre España y Costa Rica, en el debut de la selección en el Mundial de Qatar criticó en la Cope algunas decisiones que había tomado Luis Enrique durante los largos días de concentración de la selección antes de debutar. El seleccionador fue el protagonista absoluto, marcando los tiempos y haciendo que todo girase en torno a él. Fue fácil, sólo tuvo que abrirse una cuenta en Twich, anunciarlo y a partir de ese momento se convirtió en el centro de todo: de las preguntas de los periodistas, pero también de los aficionados, que bombardearon al seleccionador. Lo bueno de Twich es que tu eliges que respondes y que ignoras.

Pero es que además, Luis Enrique ha tomado más decisiones, como por ejemplo, que la selección, en los tres primeros partidos del grupo, como se vio contra Costa Rica, vista todo de rojo. Nada de pantalón azul tan clásico y que tanto recuerdan generaciones anteriores. Para Luis Enrique, si España es la Roja, tiene que vestir todo de rojo.

Esa es una de las decisiones que a Paco González le parecía que no tenía que tomar el seleccionador, porque considera que está por encima de lo que le toca. Piensa que hay un equipo, un staff en la Federación que puede decidir sobre eso o contradecir al entrenador. El mensaje de Paco González, de un minuto y medio, en seguida se hizo viral, como no podía ser de otra manera y tras la goleada de España a Costa Rica, es decir, tras el triunfo de Luis Enrique, muchos tuiteros aprovecharon para echarle en cara a Paco González sus palabras, cuando el periodista había dejado bien claro que sus críticas no iban, de ninguna manera, en contra de España y que su ilusión, siempre, ha sido que España llegue lejos.

Pero en las redes no hay matices. Por eso Siro López, que estos días ha estado internado en el hospital por una infección ha querido salir a las redes a defender a su compañero y amigo. Siro es un periodista con un larga experiencia en los medios tradicionales, pero que ha sabido adaptarse perfectamente a nuevas formas de comunicación y se ha convertido en un influencer, con muy buena relación con los más jóvenes. Es una voz a la que escuchan y ahora ha salido en defensa de Paco González.

“Compartiré o no sus opiniones , en el caso de Luis Enrique es evidente que divergimos en todo,pero defenderé a Paco Gonzalez siempre y en todo lugar como periodista es un fenómeno y como persona todavía más. He conocido a pocos con la bondad y sentido de la amistad que tiene Paco”, ha escrito.

Paco González es uno de los periodistas deportivos más reconocidos del panorama periodística. Director del Tiempo de Juego de la Cadena Cope, fue el narrador en Telecinco cuando en 2012 España conquistó su Mundial en Sudáfrica. Las críticas a que no quiere o va contra la selección española en este Mundial de Qatar que se está disputando no tienen fundamento.