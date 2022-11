Resultados, resumen y clasificación del Mundial Qatar 2022 hoy 24 de noviembre

Brasil se ha estrenado con victoria el día de Cristiano Ronaldo en el Mundial. El delantero portugués ha marcado el primer tanto del partido contra Ghana y así se convierte en el primer futbolista que marca en cinco Mundiales seguidos. Un récord al alcance de muy pocos, puede que ninguno en el mundo del fútbol. Pese a su tanto, a Portugal le ha costado ganar a Ghana.

Embolo, con Cristiano Ronaldo, es uno de los protagonistas del día. El jugador de Suiza ha marcado el tanto de la victoria de su equipo. Pero Embolo nació en Camerún, por eso al marcar no ha tenido muy claro qué hacer. Su primer instinto ha sido celebrarlo, pero después, enseguida, ha sentido que no podía hacerlo, que tenía un pasado que respetar

Gana Suiza con un muy buen gol. La pasean de lado a lado, centro y gol de Embolo que no lo celebra porque es de origen camerunés.#MundialQatar2022 pic.twitter.com/COhIzE3gPw — Victor Hugo Acosta C (@ProfeVictorHAC) November 24, 2022

A sus compañeros que lo haya celebrado o no les ha dado un poco igual, porque el tanto ha servido para que Suiza se estrene en el campeonato con victoria, porque les abre muchas ventanas.

Sin goles en el estreno de un equipo, Uruguay, que por nombres, tiene pinta de hacer algo interesante en este Mundial, pero ha mostrado ser un equipo demasiado conservador, quizá por miedo a perder el primer encuentro, que luego es un peso del que cuesta levantarse. Es verdad que por ocasiones ha podido ganar, sobre todo por un remate de Godín, que ha ido al palo. Y luego otro de Fede Valverde, que también ha dado en la madera.

Si entraba la de Valverde, era un golazo pic.twitter.com/hVZBI2Crii — Darío (@DarkkoUy) November 24, 2022

Hubiese sido un excelente estreno para el centrocampista del Real Madrid, que llega al Mundial con muchas ganas de hacer algo grande. Ha empezado fenomenal en el equipo de Ancelotti y ha marcado golazos con tiros como ese. Fue una pena que su tiro desde tan lejos se estrellase en el palo. Corea del Sur se salvó.

Cristiano Ronaldo abrió el marcador, de penalti polémico. Ha marcado en cinco Mundiales. De todos modos el partido no fue sencillo para Portugal, pese a que en la primera parte dominó sin problemas ante un rival atemorizado. Sin embargo, le faltó remate y profundidad. Todo lo lenta que fue la primera parte cambió en la segunda. Ghana dio la cara cuando no se esperaba y empató. Después Portugal hizo dos tantos a la contra y cuando parecía que había finiquitado el partido, el equipo africano marcó. Y si no empató, fue porque Iñaki Williams se resbaló en una jugada de pillo en el que quitó el balón al portero rival por la espalda.

Esto es surrealista. Minuto 99 y pasa esto entre Iñaki Williams y Diogo Costa pic.twitter.com/7PG6mFHCu3 — 🅿 (@finallyxpablo) November 24, 2022

No falló la selección brasileño en su primer partido, pese a que se fue al descanso con empate a cero, sin poder con Serbia. Fue en la segunda parte cuando mostró su superioridad, gracias a Richarlison, que marcó uno de los goles del Mundial que acaba de comenzar.

Mirá el golazo que hace el enfermo de Richarlison dejate de joderpic.twitter.com/7H44xCvKdv — Ragnar Lothbrok (@RagnarTLothbrok) November 24, 2022

El único pero de la victoria de Brasil es saber qué le pasa a Neymar, que fue cambiado y se retiró con gestos de preocupación, mientras era atendido en el banquillo. Habrá que esperar a ver cómo evoluciona y qué dicen los médicos.