Corea se estrella con la defensa y Uruguay con el palo para terminar en empate (0-0) su estreno en el Mundial

Fede Valverde estaba con la escopeta preparada, persiguiendo a su presa con paciencia, esperando el momento, y cuando se le abrió camino disparó con todo. La «bala» voló en dirección al gol, pero se acabó estrellándose en la escuadra de forma espectacular. Era casi el final del encuentro contra Corea, el estreno de ambas selecciones en el Mundial de Qatar. Poco después, el centrocampista del Real Madrid cortó un contragolpe lanzándose al suelo y quitando el balón a Kang-in Lee. Lo celebró como si hubiera ganando el partido. Va sobrado de energía. Él es Uruguay en este momento, y contrasta con Luis Suárez, que lleva dos meses sin jugar un partido y lo notó.

¡No tiene una pierna, tiene un misil!

Fede Valverde la tuvo en el 89' para dar el triunfo a Uruguay. #GolMundial #LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/ihTr1qaSIH — Fútbol en Movistar Plus+ (@MovistarFutbol) November 24, 2022

También notó el ex atacante del Barcelona y el Atlético de Madrid la pobre actuación global de los suyos. Uruguay pudo ganar el partido en esa acción de Valverde y en un cabezazo de Godín, que se fue al palo, justo antes del descanso, pero fue demasiado peligro para lo poco que ofrecieron. Era Corea del Sur quien más intención ofensiva puso. Tuvo el balón mayormente, con Inbeom Hwang muy activo en el centro del campo, Jinsu Kim entrando por la banda izquierda y Son, la estrella, con su máscara por un problema en el ojo, como jugador más destacado. Chocaba el equipo asiático con la experimentada defensa de Uruguay, donde Godín, Giménez y Cáceres lo barrieron todo, por arriba y por abajo, con seguridad y aparente facilidad. Va sobrada de oficio la selección suramericana y eso a veces es suficiente en campeonatos cortos como un Mundial. Uijo Hwang sí tuvo el gol cerca en un remate desde el punto de penalti que se le fue alto, en la primera parte. El resultado fue el cuarto 0-0 que se vive en Qatar. Godín, sabio en el campo, mantuvo la calma fuera. “Nos costó y en estos torneos, si no puedes ganar hay que intentar no perder”, analizó el central.

0-Uruguay: Rochet; Cáceres, Giménez, Godín, Olivera (Viña, min 79); Vecino (De la Cruz, min 79), Bentancur, Valverde; Pellistri (Varela, min 88), Suárez (Cavani, min 64) y Darwin Núñez.

0-Corea del Sur: Kim Seung-Gyu; Moon-Hwan, Min-Jae, Young-Gwon, Jin-Su; Woo-Young, In-Beom; Jae-Sung (Junho Son, min 74), Sang-Ho (Kangin Lee, min 75); Son y Ui-Jo (Guesung Cho, min 74).

Árbitro: Clément Turpin (Francia). Amonestó a Martín Cáceres, por Uruguay; y a Cho y al seleccionador, Paulo Bento, por Corea del Sur.