Calendario Mundial Qatar: todos los partidos de hoy 26 de noviembre

El Mundial de Qatar está cerca de cumplir su primera semana de vida. Posiblemente, este sea el día con mejores partidos. La Francia de Mbappé, la Polonia de Lewandowski y la Argentina de Messi entran, por segunda vez, en acción.

El día de hoy puede pasar a la historia... Primero, porque Argentina está jugando con fuego y el ‘Tata Martino’ puede dejar prácticamente fuera del Mundial a su país. Leo Messi está llamado a aparecer.

Por otra parte, tenemos a la Polonia de Lewandowski que suma un punto y necesita una victoria si quiere dar la sorpresa en un Grupo difícil donde Arabia Saudí ha dado un golpe sobre la mesa con su victoria a Argentina.

Tampoco hay que olvidarse de la Francia de Mbappé. Los galos tienen el deber de sellar su pase a octavos y para ello se miden a Dinamarca.

La jornada completa es la siguiente: Túnez vs Australia (11:00), Polonia vs Arabia Saudí (14:00), Francia vs Dinamarca (17:00) y Argentina vs México (20:00).

Hoy comprobaremos si este Grupo está llamado a ser el de la muerte porque si Arabia gana una de las grandes favoritas: Argentina o México se queda fuera.

El Mundial sigue dando sus pasos en una nueva jornada apasionante para los aficionados.