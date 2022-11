La sugerente promesa de una modelo de Onlyfans con cada gol de Brasil

Daiane Tomazoni, de 24 años, se unió a OnlyFans poco antes de la pandemia de covid-19 y asegura que ahora gana mucho más dienero de lo que ganaría en cualquier otro trabajo.

En una entrevista en Newsflash afirmó que actualmente trabajo exclusivamente produciendo contenido para mayores de 18 años. Además de OnlyFans, trabajo con otras plataformas en la misma industria. “Antes de la pandemia, por sugerencia de unos amigos que ya estaban trabajando y lograban ganar mucho con la producción de contenidos, decidí empezar a vender también. La pandemia y el aislamiento social terminaron disparando los beneficios. Yo estaba trabajando en el departamento de recursos humanos de una empresa y me despidieron por cuestiones judiciales. Así que decidí concentrarme al 100 por ciento en las ventas de contenido y funcionó”.

Ahora Daiane ha lanzado una insólita oferta a sus seguidores para que animen a la selección brasileña. “Tengo un grupo en Telegram donde me mantengo en contacto cercano con mis seguidores. A diferencia de las plataformas de suscriptores, este grupo es para la interacción y para enviar vistas previas de mi contenido. Hablo mucho, respondo a todos y me di cuenta de que la gente no estaba muy entusiasmada con este Mundial. Así que pensé en crear una forma de alentar a todos a apoyar mejor a la selección nacional”, afirma.

Fotos a hinchas a jugadores

“Tan pronto como planteé la idea, muchos pensaron que era mentira y que no los iba a enviar. Aún así, la mayoría comenzó a respaldar y compartir mensajes de apoyo a Brasil. Pidieron fotos hasta de balones que pegaban en el larguero durante el partido. Como los goles tardaban un poco y solo ocurrían en el segundo tiempo, la gente se ponía ansiosa. Pero tan pronto como Richarlison anotó el primero, ¡el grupo se emocionó! Y, por supuesto, envié la primera foto sin censura. “Con el segundo gol, la gente estaba aún más feliz. Con el gol de Casemiro, más de lo mismo. Y como funcionó, en los próximos partidos mantendré y ampliaré mi compromiso. ¿Quién sabe? Tal vez hasta con videos. ¡Cualquier cosa por el sexto título de Brasil!”, afirma.

Daiane también habló de su amor por el fútbol y nombró a los Spurs y al exdelantero de Watford y Everton Richarlison por segunda vez. “Creo que es imposible no ser un fanático del fútbol en Brasil. Está muy conectado con nuestra cultura. ¡Me encanta!” confiesa la sexy hincha brasileña.

Ahora su propuesta va más allá para incentivar a los jugadores a volcarse en el campo. “Quiero enviar el mismo incentivo que envío a mis seguidores a los jugadores de la selección nacional y a todo el cuerpo técnico. Imagina a algunos de ellos viendo algunas fotos íntimas tras hacer bien su trabajo. ¿Emocionante, verdad?”, concluye.

No sabemos si Casemiro recibió su foto pero sus seguidores ya esperaran ansiosos una goleada de Brasil en octavos.