“Está Cachonda...”: Juanma Castaño pide perdón por el escándalo del audio manipulado de Luis Enrique y Siro López no se corta

La redacción de Deportes de la Cadena COPE no está atravesando su mejor momento. Después de que las redes se ensañasen estos días por el tono de la entrevista que el director de El Partidazo, Juanma Castaño, le hizo a Pedri o por el durísimo discurso de Paco González contra Luis Enrique por haber decidido que la selección vistiera de rojo, un nuevo escándalo vuelve a sacudirlos. La particular guerra con el seleccionador ha sobrepasado los límites de la ética periodística al demostrarse la manipulación de unos audios de Luis Enrique para tratar de perjudicar al técnico. Unos hechos por los que el propio programa ha tenido que disculparse.

🎙️ @juanmacastano:



🙏"Pido perdón. Primero a Luis Enrique, segundo a los oyentes de COPE, y tercero a nuestros compañeros".



😞 "Merecemos lo que nos ha ocurrido. No tenemos a lo que agarrarnos".



📻 #PartidazoCOPE #COPEMundial pic.twitter.com/7xT5RC6aI7 — El Partidazo de COPE (@partidazocope) November 30, 2022

El espacio de COPE se hacía eco del último stream del seleccionador español en Twitch, donde estuvo acompañado por Joaquín Valdés, psicólogo del combinado español. Tras una breve introducción, Juan Antonio Alcalá daba paso a un corte del directo asegurando que “había sido un consultorio” durante algunos momentos.

“Arcadio Malanoche: Muy buenas míster, muy buenas Joaquín. Tengo a la mujer de uñas con el tema del Mundial, la Selección, tus Twitchs…porfa, aprovechando que está aquí el psicólogo, mándale un mensaje (se llama María), a ver si se calma un poco, que tenéis bastante culpa en todo esto. Un abrazo enorme, figuras”, leía Luis Enrique en referencia al comentario de un usuario. Inmediatamente después, Joaquín Valdés le mandaba un mensaje a la mujer de este usuario con voz grave y pausada, lo que provocó las risas de Luis Enrique. “Yo creo que ya está mejor, ¿no?, se preguntaba el psicólogo acto seguido.

Y es en este instante donde Juan Antonio Alcalá manipula el audio. “María se ha puesto cachonda seguro”, se oye decir a Luis Enrique. Sin embargo, esa frase corresponde al comentario de otra usuaria que, instantes después del mensaje del psicólogo, hacía ese apunte en clave de humor. Así lo demuestran los siguientes cortes recopilados por varios usarios de Twitter.

Ojo @lalibreta. El amigo J.A. Alcalá manipulando un audio de Twitch de Luis Enrique, en un ejemplo más de su ética y profesionalidad. (Seg 40). pic.twitter.com/pHNPl5nPza — Álvaro (@alvarito7697) November 30, 2022

Y aquí de donde saca el fragmento para editar el audio. https://t.co/hce9FFJH0m — Álvaro (@alvarito7697) November 30, 2022

El fragmento del programa no tardó en incendiar las redes sociales que acusaron al espacio de falta de ética y profesionalidad y pidieron la expulsión de Juan Antonio Alcalá tras demostrarse el engaño. El escándalo ha sido de tales propporcines que el propio Juannma Castaño se ha visto obligado a pedir perdón. “La edición de un audio de Luis Enrique anoche en ‘El Partidazo’ ponía en su boca una frase, en tono de broma, de una espectadora en el chat de su canal de Twitch. El más enfadado soy yo, lo aseguro, y pido disculpas en nombre del programa. Perdón”, afirma en su perfil de Twitter.

Siro López, contundente

Tampoco ha tardado en entrar en la polémica el periodista deportivo Siro López, que se ha convertido en una de las referencias del mundo streamer. Paco Gonzaléz admitió el angaño al afirmar que “Alcalá manipuló el audio de Luis Enrique porque le pareció que así sería más fuerte y más llamativo, así que pedimos disculpas”, a lo que Siro no tardó en responder de manera contundente “Si es así, Alcalá no tiene solo que dimitir sino que debe dejar la profesión ya mismo. Es muy grave. No me representa”.

A pesar de las disculpas públicas de Juanma Castaño, el debate continúa en redes donde muchos usuarios consideran que el perdón no es suficiente y exigen medidas más drásticas por parte de la cadena.