El durísimo mensaje de Paco González, de la Cope, contra Luis Enrique

España se estrena contra Costa Rica en el Mundial y hasta ahora el protagonismo absoluto de la selección ha sido del seleccionador Luis Enrique. Se ha llevado todo el protagonismo, toda la responsabilidad y con sus streams ha conseguido que sólo se hable de él.

En sus directos ha aparecido un nuevo Luis Enrique, mucho más cercano que la agria imagen que suele dar ante la prensa, donde suele ser borde cuando una pregunta no le gusta. Ha contado cosas de su vida familiar, lo que cena habitualmente y ha asegurado que por él, porque él lo ha pedido, España está jugando de rojo en el Mundial de Qatar 2022. “Se lo he pedido al Director Deportivo. He dicho que pasan los campeonatos grandes y parece que jugamos más de blanco que de rojo, y la Selección Española es La Roja”, aseguró el seleccionador a una pregunta de un seguidor en su última aparición el día ante del encuentro contra Costa Rica. El partido de mañana y los próximos dos partidos vamos a jugar de rojo entero y ojalá nos dé la furia, y la raza, y la calidad para jugar no sólo esos partidos sino cuatro más vestidos todos de rojo. A mí, me encanta”, continuaba el técnico asturiano para justificar su decisión.

Eso ha indignado a Paco González. “Cada decisión que toma Luis Enrique me aleja más de la Selección, empezando por su forma de ser, por supuesto, porque parece que le estorbamos. Siguiendo por la lista, llevando a jugadores que no entiendo cómo pueden estar con la Selección Española. Con la decisión del streaming, con un afán de protagonismo, de no estar viendo a los rivales. Es que no entiendo nada”, ha empezado un discurso inesperadamente duro con el técnico, antes de que empezase el encuentro que abría la participación en el Mundial.

“Pero ya la gota que ha colmado el vaso es que sea él quien decide de qué color viste la Selección Española. ¿Qué falta de autoridad hay en la Federación Española para que sea Luis Enrique quien le diga a Molina que vamos a jugar todos de rojo?”, se preguntaba el director de Tiempo de Juego de la Cope. “Una persona -me da igual que sea el seleccionador que el presidente de la Federación- la que decida de qué color juega España. ¿Esto que es? ¿Su equipo? Entonces, en vez del himno de España que pongan su canción favorita de Enrique Bunbury o de Los Melocotones, y nos abrazamos todos para ver al equipo de Luis Enrique”, ha continuado

“Luego, cuando el Mundial se calienta, como es el que conduce el autobús, no quieres que el autobús se estrelle porque tú vas dentro del autobús. Más gato le tenía a Clemente, y cuando le partieron la nariz a Luis Enrique, que ya no me caía muy bien, me dieron hasta ganas de llorar con el cabrito de Tassotti”, ha recordado del episodio deportivo más conocido de Luis Enrique con la selección española de jugador.

Seguía sin explicárselo: ¿Pero esto qué es?, de entrada, todo lo que hace Luis Enrique me aleja de la Selección. Parece que es su equipo, te quiere excluir. Solo. Él decide de qué color viste España, ¿esto qué es?

.