Mundial de Qatar 2022, Francia-Marruecos: Theo marca en nombre de su hermano Lucas

La semifinal entre Francia y Marruecos, la de Mbappé, Giroud, Griezmann, En-Nesiry o Ziyech, la resolvió el lateral izquierdo de Francia, Theo Hernández, un goleador inesperado en varios sentidos. Primero, porque es un defensa, aunque el gol no le es ajeno; y después porque en condiciones normales quizá no hubiera jugado este partido. El titular en su puesto curiosamente era su hermano, como se demostró en el primer encuentro de los campeones en Qatar ante Australia, pero Lucas Hernández apenas duró nueve minutos en el césped. Una desgracia más para Francia, que ya había perdido a Kanté, Pogba, Nkunku y Benzema y a ellos se unió el jugador del Bayern Múnich. Además, de forma dolorosa: sufre una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha, por lo que no dice adiós sólo al Mundial, también a lo que queda de temporada. No es su primera lesión grave.

GOOOOOOOOOOOOL DE FRANCIAAAA!! ¡¡GOL, GOL, GOL, GOOOOOOOOOL DE THEO HERNÁNDEEEEZ!! pic.twitter.com/1xF83chZYk — Manolo9927. 🇺🇸. 🇪🇸. (@manolo9927) December 14, 2022

Sin Lucas, el lateral izquierdo quedaba para Theo, que este curso se ha convertido en un futbolista imprescindible para el Milan, donde parece que ha encontrado su lugar después de haber pasado por la cantera del Atlético, el Alavés, el Real Madrid y la Real Sociedad. Theo explicó que Lucas le pide que le lleven la copa. «Hablamos todos los días por teléfono desde que se fue de Qatar. No está siendo fácil porque, además, su lesión es muy larga. Quiero jugar todos los partidos porque quiero llevar el trofeo para él», afirmó Theo. Y contribuyó con el primer tanto de una semifinal en la que Marruecos dio la cara hasta el final.

El conjunto africano sólo había recibido un gol en todo el torneo, en propia puerta ante Canadá, y no tardó Theo en ser el primer rival en superar a Bono después de una jugada mal defendida por Marruecos que terminó con un remate algo extraño del lateral, acrobático, pero logró llevar la pelota a la red. Era una jornada complicada para él porque por su lado izquierdo asomaban Ziyech y Achraf, pareja que ha maravillado en Qatar, a los que se unía Ounahi para hacer un triángulo letal; y todo sin la cobertura de Mbappé, un futbolista más liberado en las acciones defensivas, que no siempre corre para atrás. Tampoco lo pasó demasiado mal Theo, que además se incorporó para que su tanto abriera el camino para que él y Lucas estén más cerca de convertirse en la tercera pareja de hermanos que se proclama campeona del mundo: ya lo hicieron los alemanes Fritz y Ottmar Walter en Suiza 1954 y doce años después, Jack y Bobby Charlton con Inglaterra, como locales. Lucas sí estuvo en el título de 2018, pero no Theo, que quiere la primera y está siendo protagonista. Eso sí, en la semifinal se la jugó en una entrada a Boufal que terminó en falta y amarilla para el marroquí, cuando se podía haber pitado tranquilamente penalti.

«Ahora pienso en Lucas», aseguró Theo tras el encuentro. «Hemos hecho un gran trabajo, ha sido duro, pero estamos en la final. Ahora, vamos a trabajar duro para conseguir el título», añadió. Lo celebrarían él y su hermano.