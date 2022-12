La contundente respuesta de un alcalde socialista contra Siro López

No es fácil elegir selección para la final del Mundial del próximo domingo entre Argentina y Francia, los dos favoritos que han cumplido con los pronósticos. Muchos madridistas no tienen dudas de que el “enemigo” es Messi, por mucho que Mbappé sea el jugador principal de la selección de Deschamps. y el rojiblanco Griezmann el futbolista más determinante del equipo y, problablemente uno de los mejores futbolistas del campeonato, el que ha mostrado un nivel más regular en todos los encuentros. Pero Tchouameni y Camavinga son futbolistas del equipo blanco y por tanto, inclinan la balanza, si el odio al Messi no la hubiese inclinado ya lo suficiente.

“Y sí, por si alguno tenia alguna duda , quiero que Argentina gane el domingo por mi amigo Lionel Scaloni, Turu, Pochettino y todos los amigos argentinos que tengo. Argentina me representa y para mí es una nación hermana,Francia siempre que ha podido nos ha dado por el culo”, aseguraba Siro López en uno de los mensajes que ha dado mucho que hablar. El periodista y uno de los streamers con más seguidores rompió así con una opinión que manejaban muchos madridistas en las redes sociales. Pero él no iba a cambiar de opinión por eso. Antes, había sido mucho más contundente: “O sea, a ver que lo entienda, que si no vas con Francia porque juegan dos del Madrid, ya no eres madridista ?. Entonces los que querían que perdiera España, estando Asensio y Carvajal, tampoco lo son ? Anda iros a mamarla a Parla”, escribía.

Eso provocó muchas reacciones indignadas de los madridistas y también una que seguro que no esperaba. El alcalde de Parla. “Hola, no entiendo mucho de fútbol, discúlpame. Soy el alcalde de Parla y te pido un poquito de respeto por mi ciudad, gracias”, escribía Ramón Jurado, el alcalde de Parla, la localidad del sur de Madrid.

Lo de Parla es un dicho muy común, un pareado que se repite, o que por lo menos hace años se repetía mucho y el alcalde ha salido al paso para intentar parar una expresión que se suele decir y que no gusta a los habitantes de la localidad. El alcalde responde sin estridencias, aunque de manera contundente. Pero los comentarios que recibe Jurado le reprochan más que no se ocupe tanto de su ciudad como de responder a los mensajes que en las redes sociales deja un periodista deportivo sobre un asunto que no tiene nada que ver con la ciudad.

Pero el Mundial acapara toda la información, incluso aunque España hace tiempo que fuese eliminado. La emoción de Argentina y el bloque que forma Francia prometen una final más que emocionante, como colofón a un Mundial en el que el espectáculo futbolístico ha acabado con todas las críticas..