Mundial de Qatar 2022. Una periodista argentina se rinde a Messi en plena entrevista: “Marcaste la vida de todos”

El partido de Messi ante Croacia no se olvidará fácilmente tras dar una auténtica exhibición. La periodista Sofía Martínez fue tendencia durante su entrevista: “Lo último que te voy a decir no es una pregunta. Se viene una final del mundo y si bien todos queremos ganar la Copa, quiero decirte que más allá del resultado, hay algo que no te va a sacar nadie... Atravesaste a cada uno de los argentinos. De verdad te lo digo. No hay nene que no tenga tu camiseta, la original, la falsa, la inventada o la imaginaria. Marcaste la vida de todos. Para mí es más grande que cualquier copa del mundo. Y eso no te lo va a sacar nadie. Es un agradecimiento por un momento de felicidad tan grande que le hiciste vivir a tanta gente. Ojalá te lo lleves en el corazón porque creo que es más importante que una Copa del Mundo y eso ya lo tienes, así que gracias Capitán”.

Lo que le ha dicho la periodista a Messi es lo que absolutamente todos pensamos, no le debe nada a nadie. pic.twitter.com/xmuStcL0j3 — Kratos Culé (@KratosCule) December 14, 2022

Messi, más tímido, quiso responderla: “Lo sentí durante todo este tiempo el cariño de la gente. Desde la Copa América que estamos viviendo momentos increíbles con ellos”. No hay que olvidar que Messi siempre ha sido muy criticado durante su etapa con la selección por el hecho de no ganar ningún Mundial. Ahora tiene la oportunidad de hacerlo para poner el broche de oro a una gran carrera.