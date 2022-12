El nuevo proyecto de Luis Enrique tras salir de la selección: “Me lo han confirmado”

La eliminación de España del Mundial de Qatar 2022 terminaba con la etapa de Luis Enrique como seleccionador.

El pasado 8 de diciembre la Federación Española de Fútbol anunciaba que el técnico asturiano, de 52 años, no seguiría al frente de la selección española de fútbol y anunciaba que Luis de la Fuente será el nuevo seleccionador de la absoluta.

Pero lejos de tomarse un periodo de reflexión el asturiano ya tiene un nuevo proyecto. Luis Enrique comienza a prepararse para su próximo reto en la bici y se ha inscrito por tercera vez en la Cape Epic, una carrera de BTT.

A Luis Enrique le han salido varios clubes y selecciones que estarían dispuestos a tenerle en su banquillo pero, de momento, prefiere dejar el fútbol a un lado y centrse en una de sus pasiones: la bicicleta.

Nuevo reto

El entrenador ha anunciado cuál será su próximo reto en el mundo del deporte y ya tiene fecha fijada para ello.

Luis Enrique se enfrentará el próximo marzo a una de las carreras de MTB más duras del mundo. “Esta mañana me han confirmado la inscripción para la Cape Epic, una carrera de BTT que ya he hecho dos veces en Sudáfrica. Va a ser en marzo y me iré con mi hermano y con varios amigos a hacer la carrera”.

“95 días para la Cape Epic, así que o me pongo las pilas o voy a sufrir más de lo previsto”, asegura en su Instagram, donde ya ha comenzado a dar detalles de su entrenamiento.

Hoy ha vuelto a colgar un neuvo vídeo de su segundo entrenamiento y el test de 20 minutos al que le ha sometido sus entrenador. “Tengo menos fondo que una lata de sardinas” comenta con humor el asturiano. “Día de test de 20′… q poco me gustan, la verdad… pero para saber los ritmos a los q entrenar es clave… algún día os presentaré al mister…” se puede leer en el último mensaje del ex seleccionador español.

La competición va del 19 al 26 de marzo. Esta no es la primera vez que el exseleccionador disputa este torneo. Ya lo ha hecho en dos ocasiones anteriores por lo que sabe a la dureza que se enfrenta. En 2013 lo hizo acompañado de su buen amigo Juan Carlos Unzué terminando en el puesto 285 de la general y en la posición 85 de la categoría Máster.

En 2018 la volvió a hacer y mejorar sus números. Terminó en el puesto 243 de las 546 parejas que había y en el 72 de la categoría Máster.