Acceso

Deportes Fútbol

Directo

Newcastle - Athletic, en directo hoy: jornada 4 de la fase liga de la Champions League

Los leones buscan su segunda victoria en la competición europea

SAN SEBASTIÁN, 01/11/2025.- El delantero del Athletic Gorka Guruzeta (2d) celebra con sus compañeros el primer gol de su equipo en el partido de LaLiga ante la Real Sociedad que se disputa este sábado en el estadio Reale Arena de San Sebastián. EFE/ Juan Herrero
Athletic Club de BilbaoJuan HerreroAgencia EFE
Creada:
Última actualización:

Newcastle - Athletic: jornada 4 de la fase liga de la Champions League, en vivo online

Actualizado a las

Un reto por definir

El Athletic, que logró su primera victoria europea de la temporada en la jornada anterior, intentará aprovechar el choque para afianzar sus expectativas en el grupo. Por su parte, el Newcastle aspira a consolidar su posición tras un buen arranque en la competición.

¡Todo preparado!

El Athletic Club viajará hasta el estadio St. James’ Park para enfrentarse al Newcastle United en la cuarta jornada de la fase de grupos de la Champions League. El encuentro comenzará a las 21:00 horas.

¡COMENZAMOS!

Empezamos con el minuto a minuto de este partido que enfrenta al Newcatle y al Athletic. ¡Máxima expectación!

Accede a tu cuenta para comentar

Noticias destacadas