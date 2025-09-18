Newcastle - Barcelona, hoy: horario y dónde ver online TV, UEFA Champions League

El rugido de St. James' Park marcará el inicio del camino europeo del Barcelona. El conjunto azulgrana debuta hoy en la Champions League frente a un Newcastle que regresa al máximo escenario continental con el apoyo de más de 52.000 aficionados. El partido abre la fase liga del formato reciente y enfrenta a dos equipos que llegan con ambiciones distintas pero con la misma necesidad de empezar sumando.

Flick confía pese a las bajas

El Barça inicia su aventura europea marcado por la ausencia de Lamine Yamal, la gran promesa del equipo que se perderá el debut por pubalgia. A la baja del extremo se suman las de Gavi, Ter Stegen y Alejandro Balde, un contexto que obliga a Hansi Flick a reinventar su once inicial. La buena noticia llega con el regreso de Frenkie de Jong, llamado a dar equilibrio en el centro del campo tras recuperarse a tiempo.

Flick no escondió su malestar por la gestión de la selección española con Lamine Yamal, pero también aprovechó para lanzar un mensaje de confianza: "Estamos jugando bien en todas las facetas. Hay que tener el balón y aprovechar los espacios porque ellos son muy fuertes". El entrenador alemán valoró además el ambiente de St. James' Park, al que definió como "uno de los mejores de la Premier League", aunque aseguró que sus futbolistas sabrán competir bajo presión.

La contundente victoria por 6-0 ante el Valencia en LaLiga refuerza el ánimo azulgrana. Lewandowski llega como referencia ofensiva tras un doblete, Raphinha mantiene su racha de aciertos de cara al gol y Marcus Rashford vuelve a Inglaterra con la motivación extra de jugar ante un público que conoce bien. La misión es empezar con victoria en un torneo que el Barça no gana desde 2015.

Newcastle, el fortín de St. James’ Park y sus nuevas figuras

El Newcastle regresa a la Champions League con la fuerza de su estadio como principal aliado. St. James' Park, con capacidad para más de 52.000 aficionados, se prepara para una de sus noches más intensas, un factor que Eddie Howe considera clave para equilibrar la experiencia europea del Barça. El técnico inglés reconoció el reto: "El Barça tiene mucho gol y necesitaremos un plan defensivo muy fuerte. Es un equipo muy cómodo con el balón, pero haremos todo lo posible por imponer nuestra intensidad".

La gran esperanza ofensiva es Nick Woltemade, fichaje récord del club con 85 millones, que ya debutó con gol en la Premier y se perfila como la referencia en ataque. A su lado, Anthony Gordon aporta velocidad en las bandas y Bruno Guimaraes lidera la medular, en una cita que el propio capitán brasileño calificó como "especial" al enfrentarse al equipo que lo inspiró desde niño.

Horario y dónde ver online TV el Newcastle - Barcelona, Champions League

El partido entre Newcastle United y Barcelona, correspondiente a la primera jornada de la fase liga de la Champions League, se disputa hoy jueves 18 de septiembre a las 21:00 horas (horario peninsular español) en el estadio St. James' Park de Newcastle.

El encuentro se podrá seguir en directo en España a través de Movistar+ Liga de Campeones (dial 60 de Movistar Plus+ y 115 de Orange TV), M+ Liga de Campeones 4 (dial 180 y 276) y en LaLiga TV Bar. En LARAZÓN.es podrás seguir minuto a minuto todo lo que ocurra en esta noche de Liga de Campeones, previo al encuentro, los mejores momentos del partido y las entrevistas tras el duelo.

Posibles alineaciones del Newcastle - Barcelona

El Newcastle podría repetir su esquema habitual con Pope; Trippier, Schar, Burn, Livramento; Bruno Guimaraes, Tonali, Joelinton; Elanga, Woltemade y Barnes.

El Barça, condicionado por las bajas, apunta a un 4-3-3 con Joan García; Koundé, Araujo, Cubarsí, Gerard Martín; De Jong, Pedri, Fermín; Raphinha, Lewandowski y Rashford.