Neymar se ofrece al Barcelona

Tras la imposible vuelta de Messi al Barcelona, el club blaugrana puede estar meditando la opción de fichar a Neymar. Sport asegura que Laporta recibió un ofrecimiento por parte del entono del jugador brasileño para un reencuentro que ya se intentó hace unos años y sin éxito. "El entrenador del Barça, Xavi Hernández, había planificado la temporada con la posibilidad de repescar a Messi. Incluso había cambiado el dibujo táctico para darle cabida en el once con un papel importante. Xavi había hablado con Leo y creía que iba a ser una pieza importante para el juego ofensivo del equipo. Ahora es evidente que buscará un futbolista diferencial arriba que ayude a Dembélé, Raphinha y Lewandowski. Y que tenga gol. Para Xavi es prioritario firmar a un segundo goleador, a un centrocampista que sustituya a Busquets y también a un jugador de banda porque no cuenta con Ferrán Torres y Ansu Fati. Y tras el 'no' de Messi, le vendría muy bien un extremo que pudiese entrar por la izquierda. Es evidente que Neymar es una estrella mundial, pero su salario y las condiciones que podría imponer el PSG harían que la operación fuera complicada", afirma el medio.

Todo lo que supuso el fichaje de Neymar por el Barça debido a una serie de presuntas ilegalidades no ayuda a que la operación sea fácil. Además, hace unos días se hizo público que un acta de Hacienda certificó que el club catalán pagó hasta 28 millones de euros a varias sociedades mercantiles controladas por Neymar y su entorno solo entre los ejercicios 2015 y 2018. La Audiencia Provincial de Barcelona condenó a la entidad por fraude fiscal en diciembre de 2016 debido al pago de parte del sueldo del futbolista a través de esas mismas sociedades para evitar impuestos. La mayoría de los pagos superaba los 400.000 euros y algunos llegaban hasta los 950.000, según informa "El Confidencial". Un Neymar que, por cierto, estuvo presente en la fiesta del Barça con sus ex compañeros tras ganar LaLiga.

"Se solicita el detalle de los pagos efectuados por el FC Barcelona en los ejercicios 2015-16, 2016-17 y 2017-18 a estas sociedades, con identificación de la fecha, concreto apunte contable y copia de los medios empleados; descripción de la naturaleza de los servicios prestados por las citadas entidades, aportación de facturas giradas y contratos concertados, así como identificación de la persona responsable [de las sociedades] con la que se formalizaron los contratos", afirman desde el medio.

El Barça tuvo que pagar una multa de 5,5 millones de euros y saldar una deuda de 13 millones. También constan pagos de agosto de 2017 que fueron contabilizados en el ejercicio 2018, según el informe de Hacienda. El fichaje de Neymar le costó al Barça más de 200 millones de euros brutos. Es cantidad triplica la declarada por Sandro Rosell y dobla los 86 millones que finalmente admitió Bartomeu en su día.

"Le Parisien" ya informó hace unos meses que el PSG quiere buscar jugadores franceses jóvenes como Randal Kolo-Muani, Khéphren Thuram y Youssouf Fofana en lugar de seguir apostando por los Messi y Neymar. Aunque el brasileña tenga contrato, ya es una realidad que desde París no quieran que sigan e incluso los ultras llegaron a pedirle que se fuera.