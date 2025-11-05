Las NNGG del PP sobre Cristiano Ronaldo tras posar con el lema "woke is dead: "El mejor de todos los tiempos, el referente"

En una conversación sincera y sin demasiados filtros con Piers Morgan, Cristiano Ronaldo abrió una pequeña ventana a su vida personal, especialmente a su relación con Georgina Rodríguez. Al ser preguntado por el tema, el portugués dejó claro que, aunque no cumple con el cliché del enamorado empedernido, sí tiene su propio estilo: “No soy un tipo romántico… ¡pero soy romántico a mi manera!”. Ronaldo habló de todo, también de política y eso ha generado polémic.a

Primero, la boda

Uno de los momentos más comentados de la entrevista fue cuando se abordó la posibilidad de boda. Aunque no confirmó nada con certeza, Ronaldo dejó caer que podría producirse tras el gran reto que tiene por delante: el Mundial de fútbol que se celebrará el próximo verano en Estados Unidos, México y Canadá. “Todavía no hay una fecha, pensamos celebrarla después del Mundial, con el trofeo, pero...”, insinuó, dejando entrever que, si todo sale bien en lo deportivo, el matrimonio podría convertirse en una celebración doble.

Eso sí, aunque la idea de casarse está sobre la mesa, los planes aún no están concretados, ni en fecha ni en forma. Y esto, en parte, tiene que ver con las preferencias de su pareja: “No lo hemos planeado porque a ella no le gustan las grandes fiestas, no le gustan. Le gustan las cosas íntimas, así que respetaré sus decisiones”, explicó el delantero.

En la segunda parte de la entrevista, el foco se desplazó hacia su futuro como futbolista, y ahí Cristiano fue tan honesto como siempre. Al ser preguntado si ya tiene en mente una edad para colgar las botas, respondió: “Pronto, pero creo que estaré preparado. Será duro, por supuesto. Será difícil, sí. Probablemente, lloraré, sí. Sí, es normal. Y soy una persona que llora con facilidad. No reprimo mis sentimientos. Soy sincero. Soy una persona abierta. Será duro, pero he estado preparando mi futuro desde los 25, 26, 27 años. Así que creo que seré capaz de soportar esa presión”.

A punto de cumplir 41 años en febrero, Ronaldo también reconoció que nada será comparable a su vida dentro del campo: “Nada, creo. Nada se puede comparar con la adrenalina que sentimos en el fútbol al marcar un gol. Como digo, todo tiene un principio y un final. Así que creo que estaré preparado, creo”.

Eso no significa que no tenga otras motivaciones. De hecho, confesó que le ilusiona tener más tiempo para los suyos:

“Voy a tener más tiempo para mí. Voy a tener más tiempo para mi familia, para criar a mis hijos, especialmente a Bella, que tiene tres años, y que empiezo a echar de menos cuando viajo y me quedo tantos días en el hotel con el equipo”, reveló.

Disfrutar de ser padre

También le entusiasma una nueva faceta, más cercana y paternal: “Es una especie de impulso. Quiero seguir a Cristiano Jr., porque está en este momento de la vida cuando haces algunas cosas estúpidas. Es normal, porque yo hacía lo mismo. Quiero estar con Mateo, a quien también le encanta el fútbol. Quiero ser más familiar, estar más presente”, explicó con claridad.

En otro bloque de la entrevista, abordaron un hito económico: su reciente estatus como el primer futbolista milmillonario. Ante la pregunta, Cristiano respondió con orgullo: “Sabía que iba a pasar, así que estaba preparado. Era cuestión de tiempo. Me sentí muy feliz. Es como cuando ganas un Balón de Oro, porque te marcas tus propios objetivos. Así que, con 39 años, alcancé esa cifra. Y, sinceramente, me sentí muy orgulloso”.

Eso sí, matizó que el dinero no es lo más importante para él: “No es que esté obsesionado con el dinero, creo que el dinero puede ayudar de muchas maneras. Pero cuando alcanzas cierto nivel, el dinero ya no importa, en mi opinión. Sin embargo, siempre es bueno tener más, porque somos seres humanos y nunca estamos contentos con lo que tenemos”. Y añadió con madurez:

“Hay algo que aprendí durante ese tiempo: que las finanzas son importantes, que el dinero es importante. Pero hay otras cosas que son más importantes que eso”.

Cristiano Ronaldo, muy claro sobre Trump

También habló de política. Como regaló una camiseta a Trump, el periodista le preguntó por él: «Es una de las personas que puede cambiar o ayudar a cambiar el mundo». Como, además, posó con el libro de Morgan, "Woke is dead", eso ha provocado un alud de críticas y de reacciones positivas, como las Nuevas Generaciones del PP en las redes: "El mejor de todos los tiempos, el referente de una generación 🐐. Woke is dead", han escrito

Para cerrar, dejó una frase que resume su autopercepción en el mundo del fútbol: “Si ves tantos récords en el fútbol, Cristiano está ahí, en lo más alto de la lista. Así que es un récord más”, sentenció, tras reconocer que ser el único jugador billonario no le sorprendía. “Pueden llamarme arrogante o lo que sea, pero los números no mienten”, concluyó, fiel a su estilo directo y seguro.