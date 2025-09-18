Lo nunca visto: un aficionado le devuelve la camiseta a un jugador porque el VAR había anulado su expulsión

n un partido entre el Zenit y el Akhmat Grozny, el defensa tunecino Nader Ghandri vivió una secuencia extraordinaria que combinó tensión y deportividad. Los momentos finales del encuentro se convirtieron en un episodio que trasciende lo futbolístico.

La intervención del VAR marcó un punto de inflexión en la dramática situación del jugador, quien inicialmente había sido expulsado y había arrojado su camiseta a la grada. Tras la revisión del videoarbitraje, que anuló la tarjeta roja, Ghandri regresó al campo en medio de una atmósfera de sorpresa y alivio. La decisión permitió al defensa reincorporarse al terreno de juego, revirtiendo una situación que parecía irreversible.

El intercambio entre Ghandri y el aficionado que había recibido su camiseta se desarrolló de manera extraordinariamente cordial. El seguidor, en un gesto de deportividad, devolvió la prenda al jugador, quien posteriormente, a la salida del estadio, le regaló definitivamente la camiseta.

El resultado deportivo mantuvo su relevancia: el Zenit se impuso por 2-1, consolidando su posición invicta en el Grupo A de la competición. El Akhmat Grozny, por su parte, sumó su tercera derrota en cuatro encuentros.