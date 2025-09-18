La UEFA investiga al Atlético tras la expulsión de Simeone y un supuesto escupitajo a la afición del Liverpool

La UEFA ha iniciado una investigación formal sobre los acontecimientos registrados al término del encuentro entre Liverpool y Atlético de Madrid en el estadio de Anfield. Las imágenes captadas por las cámaras muestran momentos de alta tensión entre el cuerpo técnico del conjunto madrileño y varios aficionados locales, justo después de la victoria del equipo inglés por 3-2, sellada con un gol tardío de Virgil van Dijk.

El foco de la polémica se sitúa en una confrontación cercana al banquillo visitante. En las grabaciones se observa al entrenador Diego Simeone acercándose a la zona de la grada, en dirección al seguidor Jonny Poulter, mientras varios miembros del staff rojiblanco se ven envueltos en una discusión acalorada. Uno de ellos, vestido con el abrigo oficial del club, habría realizado un gesto de escupir hacia los aficionados, lo que ha desatado una fuerte controversia.

Jonny Poulter, protagonista indirecto del altercado, ha negado haber proferido insultos racistas, asegurando en sus redes sociales que solo gritó “we won” acompañado de un improperio. El aficionado cuenta con antecedentes por conducta indebida, incluyendo una sanción en 2015, lo que ha añadido complejidad al caso. Simeone, por su parte, evitó referirse directamente al incidente en la rueda de prensa posterior, limitándose a señalar la presión que enfrentan los entrenadores en momentos de alta tensión.

La UEFA ha activado su protocolo de investigación, solicitando los informes oficiales del partido y las grabaciones del Liverpool como equipo local. Siete miembros del personal de seguridad intervinieron para calmar la situación, escoltando al banquillo visitante y evitando que la confrontación escalara.

El procedimiento disciplinario contempla una revisión minuciosa de todos los documentos y pruebas audiovisuales antes de decidir si se abre un expediente formal. Las posibles sanciones dependerán del análisis detallado de los hechos, y se tendrán en cuenta los antecedentes tanto del club como de los individuos implicados. La UEFA ha reiterado su compromiso con el respeto y la integridad en sus competiciones, subrayando que cualquier conducta antideportiva será evaluada con rigor.