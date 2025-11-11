El ocaso de Neymar: desesperado, cambiado y enfadado en el Santos

El regreso de Neymar al Santos, que, en su momento, fue como un reencuentro, está derivando en un episodio de frustración colectiva. Lo que debía ser el reencuentro de un ídolo con su casa se ha convertido en un foco de tensión dentro y fuera del campo. El equipo atraviesa una crisis profunda, en zona de descenso y el futbolista que debía guiarlo de vuelta a la estabilidad apenas logra sostener la suya.

"Neymar a su entrenador: "¿Me vas a cambiar?"

El último partido acabó con derrota por 3-2 contra el Flamengo y fue un muestrario de los problemas. Neymar volvió a mostrar una versión gris, marcada por la desesperación y el desorden. En alguna ocasión bajó hasta su área para comenzar la jugada, pero sus compañeros, más pendientes de despejar que de asociarse, respondieron con pelotazos que anularon cualquier intento de control. En otra acción, tras ver que nada le salía, Neymar descargó su impotencia con un pelotazo a un rival. Su lenguaje corporal era el de alguien superado, perdido entre la incredulidad y el enfado.

El Santos caía 3-0 cuando su entrenador, Juan Pablo Vojvoda, tomó una decisión que marcó el punto de inflexión: sustituyó a Neymar por Benjamín Rollheiser, exjugador del Benfica. La escena fue tensa. “¿Me vas a sacar?”, le espetó el delantero al técnico antes de dirigirse directamente a los vestuarios. No hubo saludos ni miradas. Solo silencio, elocuente y ruidoso, en un estadio que empezaba a impacientarse.

Paradójicamente, el equipo mejoró sin él. Rollheiser dio una asistencia y Santos marcó dos goles que redujeron la distancia en el marcador. Demasiado tarde para la remontada, pero suficiente para dejar una sensación incómoda: el equipo se soltó cuando Neymar ya no estaba. El propio Vojvoda, consciente de la polémica, intentó rebajarla en rueda de prensa. “En cuanto a Neymar, es lógico que estuviera molesto, como lo estaría cualquier otro jugador, pero soy yo quien decide quién debe salir. Considero totalmente normal que se haya enfadado. Más aún: muchas veces tiene que ser así, siempre que haya respeto”.

El técnico argentino explicó también su apuesta táctica: “Mi decisión fue colocarlo como falso nueve, pero con ciertas dinámicas. Si retrocedía para buscar el balón, teníamos las transiciones con Guilherme, que es un jugador con profundidad. En la primera parte Barreal también nos dio esa profundidad, igual que los laterales Souza e Igor Vinícius”. Sin embargo, la propuesta se diluyó en la ejecución: Neymar retrocedía demasiado, el equipo se partía, y el rival aprovechaba los espacios para castigar al contragolpe.

"No jugase nada, Neymar"

Mientras Vojvoda apelaba a la calma, las críticas desde fuera crecían en intensidad. El exjugador y comentarista Neto arremetió sin filtros contra Neymar: “¿Viste cuando Vojvoda sacó a Neymar? ¿Me vas a sacar? ¡No jugaste nada, maldita sea! Solo caminaste por el campo. Fuiste a la Fórmula 1, conociste a los pilotos allí (en Río), fuiste titular y no jugaste nada. ¡Es una vergüenza jugar al fútbol!”, exclamó.

Su discurso fue más allá de lo puntual. Para Neto, la salida de Neymar simboliza un problema estructural del Santos: un club dependiente de los nombres, incapaz de construir un equipo coherente. “¿Y qué pasó?”, continuó. “Santos marcó dos goles cuando entraron Júnior y los demás. Si no hubieran puesto el mismo equipo que jugó la segunda parte, ¿habrían ganado el partido? ¿Habrían empatado?”.

La crítica final fue un mazazo directo. “Mientras ustedes, hinchas del Santos, creen que este tipo va a llevar al Santos a la gloria... ustedes van a descender a la Serie B por su culpa y la del presidente. Es culpa de Neymar, de sus aduladores. Miren qué diferente es Santos sin él”.

El Santos sigue atrapado en la zona roja. Las cifras son elocuentes: cinco partidos sin ganar, una defensa frágil, un ataque dependiente de impulsos individuales y un vestuario que transmite nerviosismo. Neymar, que debía ser el faro, se ha convertido en un termómetro emocional del caos. Cada vez que baja a recibir, lo hace con ansiedad; cada vez que intenta regatear, lo rodean dos rivales; cada vez que pierde la pelota, levanta los brazos buscando culpables.