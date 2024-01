Los primeros nombres que suenan para reemplazar a Xavi en el banquillo del Barça

Sin Supercopa y eliminado por el Athletic en los cuartos de final de la Copa del Rey, el Barcelona se bajó del tren de la Liga tras caer 3-5 con el Villarreal y el proyecto de Xavi Hernández mostró un último signo de derrumbe total que provocó el anuncio más importante de su entrenador: no continuará en el club azulgrana cuando acabe la temporada.

Esa fue la consecuencia de la última hecatombe del Barcelona, el adiós de Xavi que no fue una sorpresa para muchos. El 30 de junio, el técnico azulgrana dejará de entrenar al que todavía es su equipo con una explicación simple: "No quiero ser un problema para el Barcelona, quiero ser una solución. Pero la gran solución para mí pasa porque deje de ser entrenador el 30 de junio. Es lo mejor para el club", dijo en conferencia de prensa.

Y es que, con la victoria del Real Madrid ante Las Palmas (1-2) también este sábado, el conjunto azulgrana terminó la jornada a diez puntos del equipo dirigido por Carlo Ancelotti. El Barcelona va de batacazo en batacazo y los signos de agotamiento en su infinita búsqueda de encontrar la tecla de la excelencia con el ADN blaugrana era más que evidente.

Con la imposibilidad de alcanzar esos objetivos, a los hombres de Xavi sólo les quedaba ganar. Ya daba igual el camino, el sistema, el método o con qué jugadores. Antes del duelo ante el Villarreal, parecía claro que debía empezar a sumar de tres en tres para espantar los fantasmas que empezaban a instalarse por "Can Barça". No lo consiguió, encajó otro ramillete de goles (dieciséis en sus últimos cinco partidos oficiales) y se acabaron las excusas.

Parecían que éstas iban a ir enfocadas al arbitraje cuando Xavi alzó la voz después de que el VAR, con 3-3 en el marcador y sobre la bocina, anulara el penalti que pitó el árbitro José Luis Munuera Montero por una mano de Santi Comesaña y que podría haber dado la victoria al Barcelona. El técnico azulgrana se acercó a una cámara de televisión para dejar la palabra de la jornada: "Vergüenza".

Sin embargo, Xavi, en medio del disgusto, olvidó que su equipo había encajado en esos momentos tres goles (luego fueron cinco), que jugó una primera parte errática y que aunque reaccionó con los cambios, cayó por sus propios deméritos para tirar otro título a la basura. Ya solo le queda la Liga de Campeones y el Villarreal, con los tantos de Gerard Moreno, Akhomach, Guedes Sörloth y Morales asaltó un territorio prohibido para Marcelino desde que es entrenador.

Y es que, el proyecto de Xavi tocó fondo pese a remontar un 0-2 en contra con los aciertos de Gündogan, Pedri y Bailly en propia meta. El 3-3, en el minuto 84, la aparición del VAR en el 92 y los goles de Sörloth y Morales, en el 99 y en el 102, respectivamente, iniciaron el hundimiento de un proyecto del que Xavi se bajará en junio.

El anuncio de Xavi ya ha provocado movimientos en el famoso entorno del Barça y estos movimientos tienen que ver con los nombres que se barajan como futuro técnico. Uno de los primeros en salir fue el de Rafa Márquez, técnico del filial. El mexicano ya se ofreció anoche desde Fuenlabrada: "La directiva tendrá tiempo para pensarlo bien de aquí a que termine el torneo. Está en sus manos; pero a una oportunidad así no se le puede decir que no". Márquez es un técnico cercano al director deportivo, Deco, y también tiene buena relación con el presidente.

Pero hay más porque la primera intención es buscar un técnico que tenga experiencia en Primera, y Márquez no la tiene, y que sea barato debido a las maltrechas arcas del Barça. ¿Nombres? Hay quien mira al Girona y su extraordinaria temporada de la mano de Míchel. También se apunta al realista Imanol. Otra opción que sonaba antes de la renuncia de Xavi era la de Thiago Motta, actual entrenador del Bolonia. Sus razones son muy similares a las de Márquez. Es de confianza de Deco, pero como los casos anteriores no tiene experiencia en ningún gran club. Otro nombre es el de Arteta, a quien se vinculó con Laporta en 2021. ¿Y el sueño del presidente? Jurgen Klopp. El alemán ha anunciado esta semana que no va a seguir al frente del Liverpool... pero su intención es tomarse un año sabático. Y la economía del Barça no está precisamente como para aspirar a un técnico del caché de Klopp.