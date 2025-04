Pablo Maffeo: "Me tiro un pedo y salgo en Real Madrid Televisión. Me la suda"

Pablo Maffeo, actual lateral derecho del RCD Mallorca, sigue trabajando para convertirse en una de las figuras más controvertidas y directas del fútbol español, particularmente por su relación con el Real Madrid y dos de sus principales referentes: Vinicius Junior y Jude Bellingham. En una de sus recientes declaraciones, lanzó sin tapujos: “Yo me tiro un pedo y salgo en Real Madrid TV. Tengo un programa personalizado ahí. Me da igual. Hablando mal, me la suda. Yo los pongo a bailar cuando quiero”. Una frase que no ha hecho más que intensificar una rivalidad ya marcada por tensiones dentro y fuera del campo.

Un duelo personal con Vinicius

El enfrentamiento entre Maffeo y Vinicius se ha transformado en uno de los más llamativos cada vez que Mallorca y Real Madrid coinciden en el calendario. La animadversión entre ambos es notoria, alimentada por roces, provocaciones y gestos en cada cruce. Sin embargo, a pesar del antagonismo, el defensor del Mallorca ha llegado a reconocer una cierta afinidad con el carácter del brasileño: “Me cae mejor Vinicius porque él ves por dónde va. Ves que es igual de caliente que yo y sabes que va a entrar”. Esa sinceridad de Vinicius, en opinión de Maffeo, lo hace más respetable que otros jugadores del club blanco.

Con Bellingham, un abismo

Si con Vinicius la rivalidad es feroz pero basada en una suerte de “respeto mutuo”, con Jude Bellingham la relación es abiertamente negativa. Maffeo no oculta su desprecio hacia el inglés, a quien ha calificado de “falso” en más de una ocasión. Según sus propias palabras: “Bellingham va por detrás, es un poco lo que me pasa en la vida real a diario. Si yo no te caigo bien, perfecto, pero me vienes de frente. Si vas de señorito y luego por detrás insultas… eres un falso”.

Uno de los episodios más sonados ocurrió durante la misma Supercopa, cuando Bellingham le propinó una colleja tras un gol del Madrid, desatando una trifulca entre varios jugadores. Para Maffeo, ese gesto simboliza la actitud encubierta del inglés, en contraste con la frontalidad de Vinicius.

A pesar de todo, Maffeo aclara que no siente animadversión hacia el club como institución, sino hacia la actitud de ciertos jugadores: “No es que el Madrid me caiga mal, me caen mal los jugadores del Madrid porque son irrespetuosos según mi forma de verlo y las experiencias que he tenido con ellos”.