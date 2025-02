Maffeo, el jugador del Mallorca, ahora contra Bellingham: "Si vas de señorito..."

En el fútbol, las palabras pueden ser tan afiladas como las acciones sobre el césped. En una reciente entrevista, Pablo Maffeo, lateral del RCD Mallorca, volvió a dejar su sello con declaraciones que reavivan la controversia. Esta vez, el destinatario de sus críticas no fue otro que Jude Bellingham, el madridista sancionado con dos encuentros por lo que sucedió en el Osasuna - Real Madrid.

Maffeo ha hablado de Bellingham justo en el momento que más se habla del inglés. No se anduvo con rodeos al expresar su inclinación por el brasileño. "A mí me cae mejor Vinicius que Bellingham porque es como yo, es caliente y viene de frente", afirmó. La frase no deja espacio para la ambigüedad: el lateral aprecia la transparencia y la efusividad, cualidades que, según él, definen a Vinicius. Más que una valoración futbolística, es una declaración sobre el carácter y la manera de encarar la competición, que suenan extrañas dada la relación entre ambos.

Si con Vinicius las palabras fueron de afinidad, con Bellingham el tono cambió por completo. "El otro va por detrás", lanzó Maffeo, sugiriendo que el inglés mantiene una doble cara, distinta ante las cámaras y en la intimidad del vestuario o el campo. Para reforzar su argumento, utilizó una metáfora contundente: "Si vas de señorito, del niño que tiene frío y le pongo la chaquetita, pero luego por detrás insultas o te metes con los compañeros, pues eres un falso". Una acusación que trasciende lo deportivo y que apunta directamente a la integridad personal del mediocampista del Real Madrid.

Más allá de la dureza de sus palabras, Maffeo reivindicó un código de conducta basado en la franqueza, un código muy suyo. "Si yo no te caigo bien, perfecto, pero me vienes de frente", subrayó. En el fútbol de élite, donde las apariencias y la imagen pública juegan un papel crucial, el defensa del Mallorca parece reivindicar un estilo más directo y menos calculado en las relaciones entre jugadores.

Enfrentamiento constante

Las declaraciones no surgen de la nada. La tensión entre Maffeo y algunos jugadores del Real Madrid han ido en aumento, especialmente tras los enfrentamientos recientes. En la última Supercopa de España, el lateral y Bellingham protagonizaron un episodio tenso que incluyó insultos y gestos de desdén tras un gol del inglés. Maffeo no ha olvidado aquel cruce, y sus palabras parecen una respuesta diferida a aquel episodio.

No es la primera vez que el lateral se encuentra en el centro de la polémica con jugadores madridistas. Sus marcajes sobre Vinicius, intensos y al límite, han generado episodios de fricción en el pasado. Sin embargo, esta vez ha cambiado el foco: el brasileño, con quien ha tenido encontronazos, merece su respeto; Bellingham, en cambio, se ha convertido en el blanco de su crítica más severa.