El enganchón en redes entre DjMaRiiO y Pablo Maffeo con Vinícius de por medio

En el mundo de la creación de contenido, y sobre todo ahora que las retransmisiones en directo siguen a la orden del día, la transparencia del usuario que está emitiendo es una de las cualidades que más valoran los espectadores.

Si se junta esto con ciertos momentos de tensión, no es difícil encontrarse con algunos piques o discusiones, como la última de ElXokas con Zeling o como los comentarios que están surgiendo entre Westcol y TheGrefg a raíz de su enfrentamiento en La Velada Del Año V.

Uno de los youtubers que más se distingue por ser de sangre caliente es DjMaRiiO. El creador de contenido, que empezó a destacar por sus vídeos sobre Ultimate Team, es presidente de Ultimate Móstoles y uno de los streamers más implicados con la Kings League, donde también está encontrando con quien picarse.

El último enganchón de Mario ha sido con Pablo Maffeo, el jugador del RCD Mallorca que ha pasado a la historia por ser el primer futbolista de primera división en participar en la competición de Piqué mientras sigue en activo.

El lateral debutó de la mano de Kunisports, el equipo del Kun Agüero, pero no fue suficiente para que su conjunto ganase el partido. Ante esto a DjMaRiiO no le tembló el pulso para llamarle “cono”, una palabra que significó el inicio de su enganchón.

DjMaRiiO a Maffeo: “No puedo cargar ahora con el perro de Vini”

El comentario de Maffeo y la respuesta de DjMaRiiO Kings League

Maffeo ha tenido que esperar una semana para cobrarse la revancha por esas palabras. En esta última jornada, la primera que ha habido después de que el futbolista participase en la competición, el streamer dispuso de un penalti presidente que le detuvo el guardameta rival.

El jugador del Mallorca vio la oportunidad perfecta para acordarse del recado del youtubery dejar en la publicación que la cuenta oficial de la Kings League compartió del momento del fallo el siguiente mensaje: “jajajajaja y era yo el cono… vete a romper mandos y chillar que es lo que se te da bien”.

El texto del futbolista se convirtió rápidamente en el comentario con más me gusta y no tardó en llegar al propio DjMaRiiO, que no se cortó ni un pelo a la hora de responder: “Tío, ya tengo bastante con Kai, no puedo cargar ahora con el de Vini”.

En el mensaje Mario nombra a su perro Kai, utilizándole como referencia para recordar el conflicto entre Maffeo y el jugador del Real Madrid Vinícius Júnior. Cada vez que ambos se ven las caras saltan chispas entre ellos y una parte del aficionado al fútbol ha acusado al defensa del Mallorca de aprovecharse de esta rivalidad para ganar repercusión.

Para muchos, el mensaje de Mario llamando a Maffeo perro de Vinícius sigue esta corriente. Lo que sí que está claro es que el youtuber ha encontrado a alguien ideal para tener sus propios piques, por lo que si el jugador vuelve a participar en la liga de Piqué probablemente este cruce de declaraciones no quedará en el olvido.