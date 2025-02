Las Palmas - FC Barcelona hoy: horario y dónde ver online TV, LaLiga EA Sports

La Unión Deportiva Las Palmas recibe este sábado en el estadio de Gran Canaria al FC Barcelona en el duelo correspondiente a la jornada 25 del campeonato de LaLiga EA Sports. Amarillos y blaugranas lucharán por la permanencia y por mantener el liderato de la clasificación, respectivamente.

Las Palmas, en un momento delicado

No son las mejores fechas para Diego Martínez desde que el pasado octubre empezara a dirigir a la UD Las Palmas. El conjunto amarillo no ha ganado en 2025, seis derrotas y un empate, y ha caído hasta la 17ª posición en la que comparte puntos con un Valencia en descenso. Con esta racha negativa, no es el mejor momento para recibir al líder de LaLiga EA Sports. Sin embargo, el equipo insular ya fue capaz de vencer a los culés en el encuentro celebrado durante la primera vuelta del campeonato, cuando consiguieron vencer por 1-2 en el Estadio Olímpico Lluis Companys.

En ese encuentro en Montjuïc, Fábio Silva anotó el tanto de la victoria. El delantero portugués justo regresa para esta jornada 25 tras una lesión que le ha impedido jugar las dos últimas fechas del campeonato. Habrá que esperar si Diego Martínez le brinda con la oportunidad de volver a la titularidad. La Unión Deportiva Las Palmas recuperará también a Dário Essugo, Sandro Ramírez y Adnan Januzaj, todos ellos piezas clave en el conjunto amarillo y que servirán para intentar darle la vuelta a esta mala dinámica.

Además, Stefan Bajcetic se ha sumado a la causa después de venir en el mercado de invierno. El centrocampista vigués se ha adaptado perfectamente al equipo y ya ha hecho suya la posición de pivote que ha venido a ocupar estos meses en ausencia de Kirian Rodríguez. Bajcetic fue el autor del único tanto de Las Palmas en su encuentro ante el Mallorca.

El Barça, a reafirmarse como líder

El FC Barcelona enseñó los colmillos en el empate del derbi entre Real Madrid y Atlético de Madrid. Supo responder y ganó al Sevilla en el Pizjuán 1-4. Una jornada más tarde, madridistas y colchoneros volverían a pinchar y empatarían sus respectivos duelos. El Barça no falló a la oportunidad y venció en casa al Rayo Vallecano convirtiéndose en el nuevo líder de la clasificación.

Precisamente contra Las Palmas, el equipo dirigido por Hansi Flick perdió el liderato en la primera vuelta de la competición. Allí, empezó una mala racha que el Barça ha conseguido dejar atrás: más vivo que nunca en las tres competiciones (Liga, Champions y Copa), el equipo blaugrana quiere seguir imbatido este 2025. Sólo cuatro equipos de las cinco grandes ligas mantienen esa condición.

Flick dispondrá de todo su plantel, a excepción de las lesiones de larga duración de Bernal y Ter Stegen. Algunas piezas del once del técnico alemán son una incógnita esta noche. Especialmente, Dani Olmo, que ha sido fundamental en el primer tramo de la temporada del Barça y viene de recuperarse de una lesión en el sóleo. Ante Las Palmas puede ser una buena oportunidad para que el de Terrassa recupere su mejor versión.

Horario: ¿a qué hora se juega hoy el Las Palmas - FC Barcelona?

El partido correspondiente a la jornada 25 de LaLiga EA Sports entre Las Palmas y FC Barcelona comenzará este sábado 22 de febrero a las 21:00 horas, hora peninsular española; en la hora local serán las 20:00.

Dónde ver online TV el partido, Las Palmas - FC Barcelona LaLiga EA Sports

El partido será televisado a través de Movistar Plus+ en sus canales de Movistar Plus+, M+ LaLiga TV y LaLiga TV Bar.

Además, se podrá seguir toda la cobertura del encuentro con la previa, alineaciones, narración en directo y las declaraciones posteriores más destacadas en LARAZÓN.es.

FC Barcelona vs UD Las Palmas Enric Fontcuberta Agencia EFE

Posibles alineaciones

Las Palmas

Once probable de Las Palmas: Cillesen; Viti, Alex Suárez, Pelmard, Mika Mármol; Bajcetic, Javi Muñoz, Essugo; Sandro, Moleiro, McBurnie.

FC Barcelona

Once probable del FC Barcelona: Szczesny; Koundé, Cubarsí, Íñigo, Balde; De Jong, Pedri, Olmo; Lamine Yamal, Raphinha, Lewandowski.