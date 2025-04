La paradoja de Thomas Müller

Thomas Müller acaba contrato el 30 de junio, pero el Bayern de Múnich lo ampliará 15 días más para que pueda despedirse en el Mundial de Clubes. Un premio menor para un jugador que es historia del club y al que el Bayern no ha querido renovar. El fin de una era.

«Todavía me divierto mucho en el campo con los chicos y peleando con ellos por conseguir títulos para el Bayern. Podría haber imaginado este papel la próxima temporada también, pero el club ha decidido deliberadamente no negociar un nuevo contrato conmigo», decía el jugador en una carta de despedida a la afición del Bayern que publicó en Instagram el pasado sábado.

Müller tiene 35 años, lleva 16 temporadas en el club y ya no es el jugador fundamental que fue para el equipo en la pasada década, pero eso no le quita polémica a su despedida. Más cuando el Bayern hace apenas dos meses renovó a su portero, Manuel Neuer hasta el final de la próxima temporada. Neuer, que está parado por una lesión muscular, acabará su compromiso con 40 años cumplidos.

La despedida de Müller coincide con la lesión de Musiala, el futbolista que ocupa su lugar en el campo. Müller fue el sustituto de Musiala cuando el pasado viernes tuvo que salir del campo contra el Augsburgo por una lesión muscular. Ahora Müller tiene la posibilidad de recuperar el lugar que le perteneció durante tantos años, aunque Vincent Kompany, el entrenador, también puede contar con Goretzka, un jugador acostumbrado a jugar más atrás pero con buena llegada al área. Müller ha jugado casi todos los partidos esta temporada, pero en la mayoría de ellos ha entrado desde el banquillo.

Müller ahora tiene la oportunidad de volver a sentirse importante a la vez que rumia su «despido». Es el futbolista que más partidos ha jugado en la historia del club por delante de Sepp Maier, Oliver Kahn, Gerd Müller y Franz Beckenbauer. Es sólo uno de los récords que acumula: es el hombre con más títulos de Bundesliga (12), el que más partidos ha jugado en la Bundesliga con el mismo club, el que más asistencias ha dado y el alemán que más partidos ha jugado en la Liga de Campeones. Sólo le falta ser el máximo goleador en la historia del Bayern, algo que ya no podrá conseguir, aunque sólo le superan Gerd Müller y Lewandowski.

Ningún futbolista actual del Bayern representa al club y a la región de Baviera, que da nombre al club, como él. Nacido en Baviera, habla el idioma de la región y vive a las afueras de Múnich en una finca con caballos.

Pero eso no es suficiente para continuar. El fútbol no tiene memoria, ni siquiera a muy corto plazo. «Si Thomas dice que quiere continuar, nos miraremos a los ojos», dijo en enero el director deportivo, Max Eberl. «Si la situación es que sólo es un suplente, entonces le recomendaría que lo dejara. Eso no es digno de una gran carrera», dijo después el presidente del club, Uli Hoeness.

El club ha acabado decidiendo por él. Ahora le quedan unos meses para superar a Kroos –tiene 34 y él 33– y convertirse en el jugador alemán con más títulos de la historia. Antes debe eliminar al Inter de la Champions.