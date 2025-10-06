Pedri estalla tras la humillación en Sevilla y manda un contundente mensaje al vestuario

El FC Barcelona naufragó ante el Sevilla FC en el Ramón Sánchez-Pizjuán (4-1) y ha encajado su primera derrota en LaLiga EA Sports 2025-26, un partido en el que los azulgranas, que fallaron un penalti para empatar con 2-1, no pudieron aguantar el ritmo frenético de un excelso cuadro sevillista, que le deja sin liderato.

Los goles del exazulgrana Alexis Sánchez, de penalti, y de Isaac Romero permitieron a los de Matías Almeyda adelantarse en la primera mitad, que Marcus Rashford, que acabó tocado, cerró con un tanto que hacía creer en la remontada. Robert Lewandowski dispuso de la oportunidad de poner el 2-2 en el minuto 76 y con un penalti que mandó fuera, y el Sevilla no perdonó. Carmona y Akor Adams, en el 90 y el 96, se encargaron de ofrecer a los andaluces una victoria ante los azulgranas diez años después.

Con este resultado, el Barça encaja su segunda derrota consecutiva y poner fin a una semana para olvidar en la que también sucumbió ante el Paris Saint-Germain en 'Champions' (2-1); así, se marcha al parón por selecciones sin el liderato y con 19 puntos, a dos del nuevo líder, el Real Madrid.

Una derrota que ha dejado muy mal sabor de boca en el barcelonismo y tras la que Pedri no dudó en mandar un contundente mensaje al vestuario.

"No hemos estado al nivel..."

Pedri no escondió su frustración tras el encuentro y habló alto claro pidiendo pidiendo autocrítica dentro del vestuario y señalando la falta de intensidad como el principal problema del equipo.

“El equipo tiene que hacer autocrítica. Nos ha faltado intensidad y calidad con el balón”, declaró el canario a pie de campo, visiblemente molesto. “En la primera parte no supimos ni atacar ni defender bien. Después del parón tenemos que corregir muchas cosas para volver a ganar”.

Pedri admitió que intentaron ajustar en el descanso, pero que el equipo “no fue el mismo en ningún momento del partido”, reconociendo que los errores individuales y colectivos terminaron por condenarlos.

"En los duelos nos ganaron todos, tirábamos la línea sin sentido y no supimos cómo reaccionar a su presión. No hemos estado al nivel en ninguna de las dos partes del partido", sentenció.

La derrota deja al Barcelona en una posición incómoda antes del parón de selecciones, con Hansi Flick enfrentando una nueva ola de cuestionamientos por el rendimiento del equipo y la evidente falta de regularidad fuera de casa.