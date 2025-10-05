Las polémicas del Sevilla - Barcelona: el penalti de Araujo, la posible falta a Koundé, gol fuera de tiempo de Rashford...

El Sevilla fue muy superior al Barcelona en la primera parte del partido de Liga disputado en el Sánchez Pizjuán. Se imponía a un equipo desbravado, al que ganaba los duelos y cogía la espalda con facilidad. Generó muchas ocasiones claras, algunas tiradas fuera y un par paradas por Szczesny. Marcó dos goles, ambos protestados por los azulgrana.

El primero, llega por un penalti que Alejandro Muñiz Ruiz señala después de que le llamaran del VAR, por un forcejeo entre Araujo e Isaac Romero.

La pena máxima la transformó el exazulgrana Alexis. El segundo tanto fue de Isaac Romero, y lo que pidieron los futbolistas del Barça en este caso es una falta de Suazo a Koundé en el arranque de la jugada. El francés pierde la pelota, y el conjunto andaluz monta el enésimo contragolpe, con Vargas a la carrera e Isaac esta vez sí acertado en el remate.

El Barcelona no generó una ocasión de gol hasta el minuto 43, pero Vlachodimos pudo en el mano a mano con Rashford. Lo que no pudo despejar fue el remate, poco después, del británico justo antes del descanso.

En este caso, la queja es sevillista, porque el árbitro había añadido seis minutos, y el gol llegó casi uno después. En ese tiempo añadido hubo que atender a Marcao, por un golpe de su propio guardameta.