Pep Guardiola defiende a Munuera Montero y habla del famoso "fuck off"

Pep Guardiola ha hablado antes del partido de Champions contra el Real Madrid, tras la derrota en el partido de ida. Sabe que necesita marcar para tener posibilidades: ""Vamos a tener que atacar y marcar. Otros años hemos venido con otro escenario. El resultado ahora mismo no es perfecto y esta es la idea que tenemos".

Los árbitros: ""No creo que afecte ni que haya presión sobre los árbitros. El árbitro lo hace lo mejor posible. Este hombre lo quiere hacer bien porque te ve todo el planeta. Unas veces se equivocan y otras no, pero no creo que sientan esta presión".

El Bernabéu: "Tengo recuerdos extraordinarios en este estadio. Nunca fue fácil con el Barcelona, Bayern o City. Ninguno ha sido el partido perfecto, unas veces nos han salido las cosas y veremos mañana. El estadio ha cambiado mucho y en los últimos dos años el pasillo es distinto. Cenar bien esta noche y prepararnos bien. Los jugadores saben lo que hicimos bien y tenemos que hacer mejor".

1% de posibilidades de pasar: "Os mentí. No me creísteis. El comentario lo dije porque estábamos fuera y nadie daba un duro por nosotros y cuando pasan los días uno se anima. Intentaremos pasar. Carlo no me tiene que comentar nada antes del partido".

Fuck off y fuck you: "Nunca he llegado a entender el 'fuck off' y el 'fuck you'. Ha habido insultos desde que el fútbol es fútbol. El problema no es la traducción si no la interpretación. He visto que investigan a Munera. Dejarles en paz"

La baja de Rodri: "Siempre hemos sido un equipo que ha sido una máquina durante ocho años cada tres días. A un partido todo puede pasar. Sé lo que ha pasado este año. Pudimos haber perdido 0-3. Otros años teníamos que haber venido con siete de diferencia ¿La razón es Rodri? Puede ser porque es el mejor jugador del mundo. Gané un triplete con el Barça y ¿lo hubiera hecho sin Messi? Los entrenadores siempre tenemos problemas y este año no encontramos la manera y a ver si mañana podemos recuperarlos y dar la vuelta. Hay que jugar, tenemos que ajustar ciertas cosas y al menos, asustarles".