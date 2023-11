Piqué rompe su silencio sobre el "pico" de Rubiales a Jenni Hermoso: "Hay que saber la verdad..."

Jenni Hermoso se convirtió en la protagonista absoluta del mundial femenino, más por lo que ocurrió fuera del terreno de juego que por su calidad sobre el césped. El beso en la boca que dio el presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, a la jugadora Jenni Hermoso en la ceremonia de entrega de las medallas de la Copa del Mundo a la selección española se viralizó en las redes sociales de inmediato, dio la vuelta al mundo y todos los medios extranjeros se hicieron eco de ello. Un gesto que provocó un tsunami político sin precedentes y dinamitó la Real Federación Española de Fútbol.

Mucho se ha hablado desde entonces de la futbolista del Pachuca y de la situación que atraviesa el ex presidente de la RFEF y ahora es Gerard Piqué, muy cuestionado por su relación con Rubiales el que se pronuncia por primera vez sobre el famoso "pico". El ex central del Barça, compañero de negocios del expresidente del RFEF, se manifiesta sobre el beso no consentido y siembra ciertas dudas sobre lo ocurrido.

"La gente se toma todo muy a pecho"

En una entrevista en RAC1 admitió que no habla desde hace tiempo con el ex presidente de la RFEF pero considera que tal vez este asunto se ha salido de madre. "Prácticamente no he hablado con él [Rubiales]. El tema es muy complejo. Podríamos estar dos horas hablando. Porque son muchas cosas en una y la gente lo mezcla todo. Es como la política, muy pasional. Debemos sacar esta pasión. Al final lo que hay que contar es la verdad. La gente se lo toma todo muy a pecho. Es un tema muy sensible, muy personal pero hay que saber la verdad de lo que ocurre".

Gerard o Geri como lo llamaba Rubiales en los polémicos audios que salieron a la luz se colocó en el centro de la polémica tras demostrarse los tejemanejes del futbolista del Barcelona y la Federación de Rubiales para llevarse la Supercopa a Arabia Saudí. El central del Barça cobró una suculenta comisión de Arabia Saudí por ayudar en el proceso.

Que la Supercopa de España se juega fuera de nuestro país por dinero es algo evidente. La Federación consigue 40 millones de euros por cada una de las seis ediciones de la competición que se firmaron que se juegan en Arabia Saudí. Y por cada una de ellas, Kosmos, la empresa de Piqué, se embolsa 4. Es decir, 24 millones de euros en total.