La pista de Flick para el once titular del Barcelona ante el Real Madrid en la final de la Supercopa

Solucionada, al menos de momento, la situación de Dani Olmo y Pau Víctor, Hansi Flick cuenta con más efectivos para la final de la Supercopa de España, en la que el Barcelona se enfrenta al Real Madrid en lo que será el segundo Clásico de la temporada. El primero lo ganaron en el Bernabéu, pero esta será otra batalla. De todo ello habló el entrenador alemán.

La portería: Iñaki Peña o Szczesny

"Realmente nunca hablo del equipo titular. Szczesny hizo un buen partido e Iñaki una buena primera parte de la temporada. Creo que los dos han hecho unos partidos muy buenos. Esto tengo que explicarlo, wn España quizá haya una mentalidad diferente porque hay mucho ruido. Son profesionales. Tienen que llegar a tiempo. Es la tercera vez que ocurre [que un jugador llegue tarde a la sesión de activación, lo que dejó a Iñaki en el banquillo ante el Athletic] y no tenía otra opción. Puedes llegar antes, no es un problema".

La final

"He jugado muchas finales como entrenador. Lo importante es preparar el equipo de una manera buena. Es algo grande, un partidazo, un Clásico, final de Supercopa, si ganamos, vamos a tener más confianza para el resto de la temporada".

Araujo

"Cuando empecé como entrenador aquí vi que había siempre muchos rumores. Le hemos cuidado mucho, ahora ha vuelto, tiene la fuerza para volver a jugar de nuevo y nos puede ayudar. Es muy profesional y eso es lo que quiero de él. Eso para mí es lo más importante, no puedo saber qué pasará en el futuro ni hacer caso a rumores".

Jugar con el fuera de juego, como en el Bernabéu

"La manera en la que jugamos el Clásico en Madrid es como queremos jugar otra vez, no vamos a jugar de forma muy diferente".

Estar al margen del ruido

"Eso es lo que he dicho al equipo. Si hay ruido fuera, tenemos que ser más fuerte y unidos. El ruido sólo está fuera. Para nosotros está siendo una gran temporada. Es muy importante para nosotros concentrarnos y no pensar en las cosas que pasan fuera. Lo podemos hacer todavía mejor de cómo hemos jugado contra el Bilbao. Tenemos que estar fuertes en todos los partidos".

0-4 Bernabéu y la importancia de jugar como equipo

"Claro, es como queremos jugar, como equipo. Lo más importante es jugar como equipo. No podemos comparar lo que ha pasado en el partido de antes con lo de mañana. Queremos hacerlo bien, empezamos 0-0 y queremos dar nuestra mejor versión".

Diferencias entre jugar con Olmo y con Gavi

"Gavi hizo un partidazo contra el Athletic Club, él tiene la experiencia, confianza y aportó muchas cosas al equipo. Creo que él va a jugar, pero no estoy todavía cien por cien seguro".

Cómo prepara la final

"Ayer tuvimos un día libre para recuperar un poco de energía para poder enfocarnos en el entrenamiento de hoy y en el partido de mañana. Tiene que ser mejor que el partido que hemos hecho contra el Athletic Club".

Vinicius pueda jugar tras la expulsión en Valencia, ¿qué le parece?

"No es mi decisión. Está bien, es bueno tenerle en la Supercopa".

El Madrid puede igualar al Barça en Supercopas (14)

"No me importa nada eso, lo que me importa es jugar bien mañana y ganar para nuestros aficionados".