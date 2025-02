Los planes de Ancelotti para sustituir a Dani Ceballos en el Real Madrid

Dani Ceballosse marchó llorando de Anoeta. Ya sabía que no era una lesión menor y que se cortaba su buena racha en el Real Madrid, el momento en el que se había convertido en la pieza fundamental del centro del campo: «Muy triste por no poder ayudar a mi equipo en este tramo tan importante de la temporada», escribía en las redes después de conocer que sufría «una lesión en el músculo semimembranoso con afectación del tendón de la pierna izquierda», según el parte médico del Real Madrid, y que iba a tener que parar durante dos meses. «Y muy triste por tener que parar en el que sentía que era mi mejor momento…», continuaba Ceballos. «Pero el fútbol es así, no siempre es fácil, y mucho menos justo. Así que toca afrontarlo con fuerzas, con ganas de luchar y con la certeza de que volveré aún más fuerte. Esto no ha acabado. He salido de peores. Gracias por tanto cariño… Nos vemos pronto, antes de lo que pensáis. ¡HALA MADRID!», acababa su texto en las redes.

Los partidos que se pierde

Si el Real Madrid ganase las eliminatorias que le quedan en Copa y en Champions, disputaría la final del torneo español, contra Barcelona o Atlético, el 26 de abril, mientras que la ida de las semifinales europeas está programada para el 29/30 de abril. Si llegase a esos partidos, sería muy justo.

Ceballos lloró de tristeza porque es una de las lesiones que más le van a afectar. Le ha costado muchos años, partidos en el banquillo y paciencia hacerse un hueco en el centro del campo. Primero porque Modric y Kroos no dejaron sitio; después porque Ceballos no mostraba regularidad y Ancelotti y el club, además, parecían que giraban hacia unos centrocampistas mucho más físicos.

Sin embargo, las dudas con las que se manejó el Real Madrid a principios de la temporada, las vueltas que Ancelotti dio a la zona del mediocampo, tanto en nombres como en dibujo, acabaron dándole una nueva oportunidad al centrocampista andaluz. Y esta vez, no la dejó pasar.

La opción Modric

Con Modric sin poder exprimirse al máximo, Ceballos era el jugador más imaginativo del equipo y, con él al mando, el Madrid empezó a ir hacia arriba con solidez y más estructurado.

De ahí que la lesión sea un drama para Ceballos, pero también obliga a Ancelotti a volver a inventar un centro del campo potente.

Si Tchouameni, Bellingham y Rodrygo, que ahora cuentan como centrocampistas, son titulares seguros, falta encontrar al otro compañero.

El jugador que más puede hacer de Ceballos es Modric. En buen estado de forma, no es que haga del andaluz, es que lo supera sin ninguna duda. En el último partido de LaLiga, contra el Girona, Luka volvió a dar una lección de cómo manejar un equipo y acabó marcando el primer gol y comenzando la jugada del segundo. El problema es que, con 39 años, no está para jugar todos los partidos exigentes y más ahora, cuando son los centrocampistas a quienes Carlo Ancelotti pide más esfuerzos.

Un equipo más físico

Por eso, durante parte de los experimentos de esta temporada, la apuesta era un doble pivote formado por dos hombres muy físicos. Pero el problema de esa combinación es que, al menos en el primer tramo de la temporada, con el equipo menos conjuntado, no funcionó bien. No eran tan seguros como se creía y no generaban casi nada en ataque.

Es verdad que el Madrid ha cambiado y que ahora el sacrificio es general, así que una dupla formada por Tchouameni y Camavinga no es improbable. En esa ecuación también puede entrar Fede Valverde, pero eso supone dejar a Lucas en los partidos de máximo estrés. Y eso no ha salido bien este curso.