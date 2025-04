La posible sorpresa del Barcelona en su alineación ante el Real Madrid en la final de Copa

RonaldAraujo, uno de los capitanes del Barcelona, dio sus impresiones de la final que el equipo azulgrana juega mañana contra el Real Madrid. El Barça lelga con las bajas de Lewandowski y Balde y el central, a veces lateral derecho, afirma que también asumiría el reto de jugar en la izquierda.

Lo que significa este partido

"Estamos contentos por el partido de mañana. Es una final más, y contra nuestro mayor rival".

Favoritos

"Será un partido diferente a los que hemos jugado esta temporada. Una final más, un partido más, estamos motivados y con nuestras herramientas iremos a buscar el título. Con ganas de ganar mañana"

Cómo está el equipo

"Muy bien, buena dinámica, eso se ve. El triplete, somos capaces de lo que podemos conseguir, pero vamos partido a partido, es lo que nos dice el míster y es la mentalidad que nos ha llevado hasta aquí".

Árbitro

"No lo escuché, pero me dijeron que me podían preguntar. No hablamos de eso. Ser árbitro es muy difícil, hay que respetar lo que hacen y no puedo hablar más sobre eso".

Cómo cree que será el partido

"Creo que será diferente a los que hemos jugado esta temporada. Estamos preparados para cualquier situación, intentaremos tener la pelota y usar nuestras herramientas".

Partido clave para lo que queda

"Ganar un título siempre es importante, y más jugando con nuestro mayor rival. Pero la mentalidad es ganar mañana, y si no pasa, estamos primeros en liga y estamos en Champions. La mentalidad es de ir a ganar todo".

Jóvenes ante la final

"Me sorprenden porque tienen una mentalidad increíble. Parece que no juegan una final mañana, tienen una mentalidad inmensa. Lo vienen haciendo de pequeños en La Masía. Es increíble el trabajo que hacen ahí, porque llegan arriba y no tienen miedo. Mi final de Copa fue diferente [hace cuatro aos], sin público. Estoy contento por los jóvenes, también por nuestra gente".

Si te lo dicen en agosto...

"Claro que no lo creería, aunque jugamos en el Barça, pero al principio no te esperas poder llegar aquí con opciones a todo, pero contento porque el equipo se lo merece, la gente. Han pasado mil cosas estos años; el trabajo del club ha sido muy bueno este último tiempo. Creo que nos merecemos esto".

Frenar la euforia como capitán o animar

"Un poco más la motivación, yo soy mucho de estar hablando, motivarlos para seguir en esta linda dinámica que tenemos y lo que supone representar a este club".

Favoritos y triplete

"Jugamos contra el Real Madrid, es un gran equipo, será muy difícil, la gente puede decirlo, pero nosotros lo afrontamos sabiendo que es un gran rival. El equipo no habla del triplete, está concentrado en divertirse, entrenar... Estamos muy tranquilos".

L más peligroso del Real Madrid

"Tienen grandes jugadores, mucha claridad en todas las líneas, jugadores muy rápidos arriba... A ver cómo lo plantean, nosotros a nuestro fútbol".

Valverde

"Fede es un gran amigo mío. No hablamos antes, hay que estar metido ahí, después del partido a lo mejor nos mandamos algún mensajito".

Preparado para jugar como lateral izquierda

"Yo estoy preparado para todo, incluso jugué una vez de lateral izquierdo, contra el Mallorca. Yo estoy para ayudar al club, el míster sabe dónde me gusta jugar, pero si me lo pide de lateral, estaré preparado".

Madrid en crisis

"Hay que espetarlos, son un gran equipo".

Nueva era, ¿el Barça el mejor del mundo?

"Yo soy de ser más humilde, no va a salir de mi boca decir eso, pero sí tenemos un equipo que lo está haciendo muy bien y de cara al futuro seguro que dará miedo".