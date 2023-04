Así ha sido el duro ataque de Laporta contra el Real Madrid: "El equipo del régimen..."

Joan Laporta compareció ante los medios para explicar su versión o para defenderse de las acusaciones de "corrupción deportiva" que hay sobre el Barcelona, y que están manchando la imagen del club, por el "caso Negreira". El presidente azulgrana dijo que los pagos están justificados (aquí pueden verse todas sus respuestas) y en su discurso de presentación hizo un inciso para acordarse del Real Madrid, que se ha presentado a la causa como acusación particular por "sentirse perjudicado". Esta es la intervención entera sobre el eterno rival:

Entiendo a Florentino, pero...

Después, en el turno de preguntas de la prensa, le insistieron sobre este asunto y sobre cómo estaba la relación con el Real Madrid. "Las relaciones están tocadas institucionalmente están tocadas. Nosotros siempre hemos mantenido una relación de concordia con todos los clubes, incluido el Real Madrid, al que consideramos un rival. Pienso que los enfrentamientos Barça - Madrid, Madrid - Barça es el mejor espectáculo que puede darse en el mundo y por eso hay una relación de máxima rivalidad, pero a la vez había una concordia institucional que para mí sigue existiendo, pero que ha sido perjudicada por esta comparecencia que pienso que se han precipitado y que es un ejercicio impropio de un club como el Real Madrid. Pero no quiero hablar de este tema porque parece que queramos derivar esta historia al enfrentamiento Barça - Real Madrid y no va por ahí; en todo caso quienes han estado beligerantes han sido ellos presentándose como acusación particular, porque ya había comparecido la Liga", respondió. Y después dijo: "Sé que Florentino Pérez estaba bajo presión porque en la rivalidad Barça - Madrid hay muchas emociones, pero creo que tenía que haber aguantado, como aguantamos todos, y en esperar el momento procesal oportuno o como no hay nada, no se hubiera producido. Estaban bajo presión, puedo entenderlo, pero no aceptarlo ni dar mi opinión. No me parece bien que hayan comparecido como acusación particular".

Sobre la Superliga, en la que van de la mano Real Madrid y Barcelona, Laporta dijo que estaban ahí porque creen que es lo mejor para la sostenibilidad de los clubes, no porque estuvieran el Real Madrid y la Juventus.