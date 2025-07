La Premier League abusa en el mercado de verano

Restan poco más de dos semanas para que empiecen la mayoría de las grandes ligas europeas. Y un mes por delante de mercado, pero ninguna competición va a desbancar a la Premier League como líder en desembolso de fichajes. Los clubes ingleses ya están casi en los 2.000 millones de euros, una cantidad que roza la que suman de forma conjunta LaLiga, Serie A, Bundesliga y Ligue 1. Los clubes ingleses han multiplicado sus inversiones y muestran una capacidad financiera muy superior al resto del continente. Sólo el Liverpool ya está en más de 300 millones de euros, 308. El Chelsea, reciente campeón del Mundial de Clubes, ya se ha disparado a 244 y el Arsenal completa el podio con 224.

El gigante del mercado

La cifra que maneja la Premier League en torno a los 2.000 millones en fichajes (1.953) le sitúa a la altura de las otras grandes ligas europeas que sumando todas sus inversiones alcanzan los 2.109 millones: Serie A (731), Bundesliga (459), LaLiga (447) y Ligue 1 (236). «La Premier sigue creando una distancia financiera insalvable para sus rivales continentales. Si bien esto fortalece la competición interna, también plantea dudas sobre la sostenibilidad de la propia competición y la igualdad en el fútbol europeo», afirma Kieran Maguire, experto en finanzas deportivas.

El Liverpool está protagonizando el mercado más activo del verano con una inversión que supera los 300 millones de euros. El club de Anfield, vigente campeón de la Premier, es el gran agitador con el fin de volver a asaltar la Champions. La pasada temporada lideró la primera fase, pero cayó con el PSG en octavos. La principal incorporación es Florian Wirtz, mediapunta alemán de 22 años adquirido por 125 millones de euros, más variables, y que llega procedente del Bayer Leverkusen con una carta de presentación de 45 partidos, 16 goles y 15 asistencias en la última temporada. Al alemán se suman Hugo Ekitiké, delantero de 23 años procedente del Eintracht de Frankfurt a cambio de 95 millones de euros; Jeremie Frimpong, lateral derecho de 24 años desde el Bayer Leverkusen por 40 millones y Milos Kerkez, lateral izquierdo de 21 años que destacó en el Bournemouth y por el que los «reds» han pagado 46,9 millones. Talento emergente y de perfil alto. Después de varias temporadas de equilibrio financiero y éxito moderado, el equipo que lidera Arne Slot ha tirado de talonario con la mayor inversión de su historia. «Este verano es clave para dar un salto competitivo», ha afirmado el central Virgil van Dijk.

Hong Kong Soccer Liverpool AC Milan ASSOCIATED PRESS Agencia AP

El comportamiento del Liverpool y la Premier League marca una pauta clara: el mercado veraniego de este curso consolida la creciente brecha financiera entre Inglaterra y el resto de Europa. Mientras las otras grandes ligas del continente mantienen un gasto más contenido, los clubes británicos no escatiman en inversión. «Es una competición basada en pérdidas millonarias de los clubes», ha denunciado Javier Tebas. Y es que según LaLiga, la competición en Inglaterra gasta más de lo que ingresa y eso que el nivel de ingresos también está disparado.

Mundial de Clubes: Chelsea - París Saint-Germain Ángel Colmenares Agencia EFE

Esta tendencia no es algo nuevo. La Premier suma cinco temporadas consecutivas como la competición con mayor inversión en la ventana de fichajes de verano. Y es que el Liverpool no está solo. El Chelsea está por encima de los 240 millones en gasto y el Arsenal ya ha superado también los 200 «kilos». La llegada de Zubimendi rondó los 70 millones y el último en hacerse «gunner» ha sido el delantero sueco Viktor Gyökeres, máximo goleador de la liga de Portugal en las últimas dos temporadas. Su traspaso ha ascendido a 76 millones de euros, más otros 10 en función de objetivos. El contrato, por cinco años, convierte a Gyokeres en la nueva referencia ofensiva para Mikel Arteta, que busca reconquistar una Premier que el Arsenal no gana desde 2004. Con sus 39 goles la pasada campaña en el Sporting, el sueco estuvo hasta la última jornada peleando por la Bota de Oro.

Hay otros cuatro equipos más cuyo gasto ya supera los 100 millones de euros. El Manchester United busca enderezar unas últimas temporadas desastrosas; el City roza los 150 millones; el Tottenham Hotspur; hasta el Sunderland...

En España sólo el Real Madrid y el Atlético están por encima de los 100 millones en inversión. El club blanco está en 167 millones y el Atlético no anda lejos con 159. Después de los dos clubes más destacados de la capital, el abismo. Sólo el Betis (28,3) y el Barcelona superan los 20 millones de euros en fichajes. Manda la Premier League.