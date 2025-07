La gran decisión: ¿debe renovar Montse Tomé como seleccionadora de España?

Montse Tomé fue nombrada seleccionadora el 5 de septiembre de 2023, cuando se destituyó a Jorge Vilda. La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) tenía a Pedro Rocha como presidente y estaba lidiando con el «caso Rubiales». Su contrato finaliza el 30 de agosto. Desde su llegada, España, que había sido campeona del mundo unas semanas antes, ha estado peleando por todas las competiciones, ganando la Nations League y quedándose a las puertas del bronce en los Juegos Olímpicos de París y a un paso del título en la Eurocopa. Sus números son buenos, pero Rafael Louzán, el actual máximo mandatario de la RFEF, no quiso hablar con claridad sobre si se va a renovar o no a la seleccionadora, pese a alabar el gran trabajo que estaba haciendo.

Más allá de lo deportivo

La Federación ha ido cambiando el organigrama durante 2025, con los nombramientos de Reyes Bellver como directora de fútbol femenino y de María Pry como coordinadora deportiva de las selecciones. Los números avalan a Tomé, pero su pasado puede tener peso en la decisión, más allá de lo deportivo. Era la segunda entrenadora de Jorge Vilda y en sus comparecencias todavía se habla mucho de asuntos que van más allá de lo futbolístico, como la baja de Jenni Hermoso, que no es sólo un tema deportivo. Su marcha sería romper definitivamente con el pasado, aunque no garantiza que el ruido acabe en un país en el que se hace política y se intenta sacar provecho de todo.

Los cambios de Montse Tomé

Ella ha intentado estar alejada en todo momento de las polémicas y ha rejuvenecido al equipo con éxito. Ha tratado de influir en los partidos, con decisiones arriesgadas que los resultados, como dicta el deporte de forma muchas veces injusta, determinan si han sido acertadas o no. Contra Alemania en las semifinales le salió bien la sustitución de Mariona Caldentey, aunque fuera ya la prórroga, porque España ganó. La sustitución de Alexia Putellas en la final contra Inglaterra no estuvo acompañada del triunfo, y entonces ya se ha creado un debate, por mucho que el equipo nacional generara ocasiones suficientes para llevarse el encuentro. No ser nombrada por la actual junta también juega en su contra, pero Louzán, de lo poco que dijo, es que «había estado a la altura». La propia Montse Tomé tampoco quiso valorar su futuro, con la derrota en la final todavía muy reciente.

España vuelve en octubre en la Nations League

España volverá a ser la selección número uno del mundo en el ranking FIFA en un par de semanas, cuando se actualice la clasificación, y eso será todavía con Tomé, aunque no está claro que sea ella quien ocupe el banquillo en el próximo compromiso de España, en octubre, las semifinales de la Nations League contra Suecia (24 y 28 de octubre); ni el Mundial 2027, primera gran parada del nuevo ciclo.